La Fundación Pan y Peces celebra su XVIII Torneo Benéfico de Golf en apoyo a familias vulnerables

La Fundación Pan y Peces, fundación sin ánimo de lucro dedicada a la donación de alimentos en Madrid, productos de higiene personal y productos de limpieza a familias vulnerables en riesgo de pobreza de la Comunidad de Madrid, celebrará el sábado 27 de septiembre, su XVIII Campeonato Benéfico de Golf Fundación Pan y Peces Modalidad Individual Stableford (1ª Categoría hasta hcp 18,4, 2ª Categoría a partir de hcp 18,5, Femenino/Senior) en el campo de Golf Montealvar (Monasterio de Alcohete s/n, 19139 Guadalajara).

La jornada del sábado culminará con una comida, la entrega de premios y una gran rifa. Los participantes podrán inscribirse de varias formas:

Golf + comida

Sólo golf

Sólo comida

El campeonato tiene como fin recaudar fondos y recursos para la Fundación Pan y Peces, que distribuye alimentos, productos de higiene personal y productos de limpieza a familias vulnerables en Madrid. Cada mes, la organización llega a más de 1.400 personas en situación de necesidad, proporcionando ayuda directa a hogares que enfrentan dificultades económicas graves.

Según la Fundación, eventos como este torneo de golf son esenciales para mantener y ampliar su labor social, ya que los ingresos y donaciones obtenidos permiten cubrir costes operativos, adquirir productos básicos y fortalecer programas de apoyo familiar.

El XVIII Campeonato Benéfico de Golf no sólo representa una ocasión para los amantes del golf de disfrutar de un día en un entorno privilegiado, sino también para sumarse a una causa solidaria. Los organizadores animan a todos los interesados a participar, ya sea compitiendo en el torneo, asistiendo a la comida o contribuyendo mediante donaciones a la rifa.

Sus campos de golf

El Campo de Golf Montealvar, sede del XVIII Campeonato Benéfico de la Fundación Pan y Peces, se ha consolidado en los últimos años como uno de los enclaves destacados para el golf en la zona centro de España. Sus instalaciones, situadas en un entorno natural junto al Monasterio de Alcohete (Guadalajara), ofrecen recorridos diseñados para jugadores de todos los niveles, con amplias calles, lagos estratégicos y greens técnicos que suponen un reto tanto para principiantes como para golfistas experimentados.

Además de albergar competiciones oficiales, Montealvar ha sido escenario de torneos solidarios y eventos benéficos, reforzando su compromiso con causas sociales y con la promoción del deporte como herramienta de integración y colaboración comunitaria. Este campeonato vuelve a poner en valor esa doble faceta: un espacio de excelencia deportiva y un aliado para iniciativas solidarias que buscan mejorar la vida de familias en situación de vulnerabilidad.