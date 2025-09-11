La solidaridad volvió a brillar este jueves 11 de septiembre en el Campo de Golf La Herrería de San Lorenzo del Escorial, donde se celebró la vigésimo cuarta edición del torneo benéfico organizado por la Fundación Clínica Menorca. Esta iniciativa, que tiene como objetivo recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama, volvió a reunir a numerosos rostros conocidos que demostraron, una vez más, que el deporte puede convertirse en un vehículo poderoso para causas sociales. Entre los participantes destacados estuvieron Rafa Nadal, Jaime Astrain, ‘Poti’, Raúl González, Miguel Torres y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quienes combinaron su pasión por el golf con un compromiso firme hacia la causa.

El torneo, ideado por el doctor Ángel Martín, destinó lo recaudado a la Fundación La Vida en Rosa. Gracias al apoyo de patrocinadores y colaboradores, este año se consiguieron recaudar 3.000 euros, según explicó la doctora Lucía González Cortijo, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Quirón Salud. «Cada año es un recordatorio de que todos podemos aportar nuestro granito de arena. La causa toca muy de cerca a muchos de los que participan, y eso se nota en la entrega y el entusiasmo de todos», aseguró González Cortijo ante la prensa.

José Luis Martínez -Almeida en un partido de golf. (Foto: Gtres)

Entre los asistentes, Miguel Torres destacó por su emoción al hablar de la motivación personal que le impulsa a sumarse a la iniciativa: «Tuve una experiencia con mi madre hace unos años. Está libre de la enfermedad y el objetivo es luchar para que esto no lo tenga nadie», explicó el marido de Paula Echevarría. Para Torres, la solidaridad no es algo puntual: «El que es solidario en su vida, tiene que serlo siempre. Es bonito ver que cada año se une más gente a esta causa tan importante».

Rafa Nadal, recientemente retirado del tenis profesional tras 22 años de una carrera histórica, también acudió al torneo para disfrutar del golf de manera más social y relajada. «Retirado, ahora tengo más ‘tiempito’», confesó el tenista mallorquín, que se convirtió en padre de su segundo hijo el pasado agosto. Nadal destacó las ventajas del golf: «Es un deporte de bajo riesgo de lesión, muy social y que permite competir a gente de distintos niveles, algo difícil de encontrar en otros deportes». Su presencia, más allá del aspecto deportivo, sirvió como ejemplo de cómo figuras del deporte profesional pueden canalizar su influencia hacia acciones solidarias.

Rafa Nadal en un partido de golf. (Foto: Gtres)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también se mostró comprometido con la causa y recordó que participa en el torneo todos los años. Tras reincorporarse a su trabajo en septiembre después de su baja por paternidad, el político confesó sentirse feliz por regresar a la actividad solidaria: «No podía faltar. Es una causa que hay que apoyar siempre». Entre risas y anécdotas familiares, compartió detalles de su nueva vida como padre de familia de tres, bromeando sobre inculcar desde ya la afición al fútbol en su hijo.

Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi, que no pudo competir debido a una lesión, no quiso perderse la cita y se acercó al campo para brindar su apoyo a los participantes y a la causa. Su gesto fue celebrado por todos, recordando que la solidaridad no siempre implica competir, sino también estar presente y acompañar a quienes sí pueden hacerlo.