Álvaro Muñoz Escassi no es el único: otros famosos que se han quedado solteros en verano

Este verano ha estado repleto de buenas noticias, como por ejemplo el compromiso de Taylor Swift, el anuncio de la boda de Georgina o el nuevo proyecto de los duques de Sussex en Netflix. Sin embargo, también hay celebridades que han tenido que afrontar informaciones delicadas, como es el caso de Álvaro Muñoz Escassi. El jinete ha puesto punto y final a su intensa historia de amor con Sheila Casas, la famosa hermana de Mario Casas.

Escassi vuelve a estar soltero y lo cierto es que no es el único famoso que se encuentra en la misma situación. De hecho, hace unos días descubrimos que uno de los matrimonios con más presencia en la crónica social ha decidido separarse. A continuación, recordamos qué rostros conocidos tendrán que reparar aprovecharán el mes de septiembre para reparar sus heridas emocionales.

Irene Rosales y Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Después de más de 10 años de amor y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido emprender aventuras distintas. El DJ ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram donde confirma que ha roto con su mujer. Tal y como ha asegurado el entorno, el motivo que hay detrás de esta separación no tiene nada que ver con terceras personas, simplemente ambos se han dado cuenta de que van a ser más felices si diseñan hojas de ruta distintas. De esta forma, se han comprometido a tener buena relación y a mirar por el bien de Ana y Carlota, las pequeñas de la casa.

Juan Urquijo e Irene Urdangarin

Montaje de Juan Urquijo e Irene Urdangarin. (Foto: Gtres)

Irene Urdangarin y Juan Urquijo se convirtieron en una de las parejas más cotizadas de la crónica social, pero su joven amor no ha conseguido pasar de pantalla. En LOOK contamos que estuvieron un tiempo distanciados, aunque lograron reconducir sus sentimientos en el último momento. Tanto es así que la hija de la infanta Cristina estuvo invitada a la gran fiesta de cumpleaños que hizo Piru Urquijo, abuela de Juan, en la finca familiar. El problema es que esta reconciliación tenía fecha de caducidad y, por desgracia, la revista ¡Hola! ha confirmado la ruptura definitiva.

Victoria Federica y Borja Moreno

Victoria Federica y Borja Moreno. (Foto: Gtres)

Victoria Federica, la otra sobrina del Rey Felipe, se encuentra en la misma situación que Irene Urdangarin y, después de casi un año de relación, ha roto con Borja Moreno. Se conocieron en 2024 en Sotogrande (Cádiz) a través de unos amigos en común y durante un tiempo parecían inseparable, pero con el paso de los meses comenzaron los rumores. Según ha salido publicado, este verano decidieron darse un tiempo y, al ver que la situación no ha mejorado, han pensado que lo mejor para ambos es poner punto y final a la historia que han vivido.

Angy Fernández y Pepe Nufrio

Pepe Nufrio con Angy Fernández. (Foto: Gtres)

Angy Fernández es una de las actrices más populares entre el público joven debido a su participación en el Festival de Benidorm y en series como Física o Química, por eso se generó tanto revuelo cuando anunció su ruptura con Pepe Nufrio, protagonista de La Moderna. La pareja, después de varias semanas de especulaciones, reconoció que se el amor se había acabado. Eso sí, han roto en buenos términos y se desean lo mejor mutuamente.