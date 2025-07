El noviazgo entre Irene Urdangarin y Juan Urquijo ha sido uno de esos amores que, por el perfil de los protagonistas y lo inesperado de su origen, ha enamorado también, de uno u otro modo, a la opinión pública. En julio del 2024 se dio a conocer el romance royal del verano: el de la sobrina de Felipe VI y el cuñado del alcalde de Madrid, de 20 y 26 años respectivamente.

Fue por medio de unas fotografías publicadas en la cabecera conocida como la Biblia de la crónica social y, desde entonces hasta hoy, la hija de la infanta Cristina y el hermano de Teresa Urquijo, han sido una de las parejas más buscadas, ya que a penas se dejan ver públicamente juntos. Tanta es la expectación hacia su historia de amor que sus movimientos, ya sean visibles en imágenes o por datos filtrados desde su propio entorno, se convierten en protagonistas de la actualidad. Sin ir más lejos, uno de los reportajes del kiosco semanal vuelve a mostrarnos a la flamante pareja, felices, desinhibidos, unidos. Como si no hubiera pasado ningún ni bache durante todo este tiempo, aunque sabemos que lo ha habido. Un impasse del que, como comprobamos hoy, han salido reforzados.

Desde que se descubriera que la hija pequeña de la infanta Cristina estaba con el hermano de Teresa Urquijo, los jóvenes han tratado de ser lo más discretos de cara a los medios de comunicación, aunque muchas veces ha sido prácticamente imposible. De hecho, cuando ambos asisten a eventos familiares, rara vez se dejan fotografiar juntos -a excepción del posado de Juan con su familia política con motivo del último cumpleaños del rey Juan Carlos I en los Emiratos-.

El saludo de Juan Urquijo al rey Juan Carlos I antes de que se destapara su relación con Irene Urdangarin. (FOTO: GTRES)

Más allá de esta aparición, el hermetismo que han mantenido durante estos años ha encendido, en varias ocasiones, la mecha de los comentarios. Sin ir más lejos, en las últimas horas, han saltado las alarmas sobre una posible crisis entre ellos. Un distanciamiento que, como informamos en LOOK hace apenas unos días, fue una realidad por causa de la separación física en la que navega su noviazgo (la prima de Leonor vive en Londres y el cuñado de Almeida en Madrid).

Sin embargo, el bautizo del hijo del alcalde de Madrid en el que Juan ejerció de padrino, y al que Irene fue invitada entre los elegidos por su familia político, fue la constatación de que las aguas habían vuelto a su cauce y la pareja seguía, y sigue a día de hoy, adelante con sus planes de futuro juntos. Este no fue el único evento familiar de su reverdecer como pareja. Días antes del bautizo del pequeño Lucas Martínez-Almeida acudieron al cumpleaños de Piru Urquijo, abuela paterna de Juan, un día después del bautizo de Lucas. Una prueba que demuestra que, si hubo un tiempo de reflexión entre ellos, como así hemos sabido, a día de hoy siguen unidos, juntos y con planes de futuro.

Su discreta historia de amor

Irene y Juan se conocen desde la infancia. Han sido siempre amigos, gracias a la excelente relación que hay entre sus familias. Sin embargo, no fue hasta 2023 cuando sus caminos volvieron a cruzarse gracias a los hermanos de Irene -Juan y Miguel-, que fueron los que propiciaron este encuentro. No se hizo público hasta meses después, cuando la nieta de la reina Sofía se encontraba de voluntariado en Camboya -por lo que tampoco pudo asistir a la boda de su cuñada y el regidor de Madrid-. De hecho, entonces la distancia pudo hacer mella, pero su relación resultó más reforzada si cabe. Prueba de ello fueron las imágenes que salieron meses después de comenzar a salir y con las que se hizo oficial su noviazgo. En ellas, ambos aparecían intercambiándose gestos de cariño e incluso un inocente beso.

Irene Urdangarin en un evento familiar. (Foto: Gtres)

Desde entonces, la distancia ha sido la otra protagonista de la relación, ya que la joven estudia Hostelería en la Universidad Oxford Brookes y Juan tiene su vida asentada en Madrid. Unos kilómetros que no han impedido que se vean a lo largo de estos dos años. Seguramente el avión se haya convertido en su segundo hogar para poder verse. Lo que sí es un hecho constatado por LOOK, es que Madrid, y en concreto el Palacio de la Zarzuela, el lugar donde reside Irene cuando viene a la capital, ha sido el escenario de sus encuentros. Tanto es así que, muchos de los reporteros que han hecho guardia en las inmediaciones de palacio, han sido testigos de las entradas y salidas de Juan en el complejo residencial real, bien para disfrutar de las tardes de piscina en verano, así como de salidas a un japonés de Pozuelo cercano a una de las salidas de amplia finca. Sin embargo, la capital de España no ha sido el único escenario del territorio nacional donde se han dejado ver.

Irene Urdangarin y Juan Urquijo. (Foto: Telecinco)

Nada más lejos, en abril del 2025 ambos fueron captados en la Semana Santa de Málaga. Concretamente, la pareja presenció el desfile de la Legión del pasado Jueves Santo -la primera vez para la hija de la infanta Cristina-. Ambos estuvieron acompañados por Teresa, la hermana de este, por José Luis Martínez-Almeida y por varias instituciones de la política de Andalucía. De hecho, se supo que Irene -durante su estancia en la Costa del Sol- cenó con la hermana de su novio y con el alcalde de Madrid. Entonces, nada hacía presagiar que solo semanas después atravesarían un altibajo, que ha quedado en agua de borrajas por sus últimas imágenes juntos.