De la Fuente: «Mentiría si digo que me gustaría ver a Haaland»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que enfrentará a España y Noruega en La Rosaleda. Este será el primer duelo del riojano como seleccionador nacional a todos los efectos. El combinado español busca empezar con buen pie su andadura en la clasificación hacia la Eurocopa de Alemania.

Portería

«Estoy muy tranquilo con la portería, aunque sé quién va a jugar. Espero que no haya contratiempos. Si tengo que cambiar me da garantías. De los que no están prefiero no hablar».

Entrenamiento abierto

«No se puede abrir porque necesitamos tranquilidad».

Sistema táctico

«No me agarro a ningún sistema. Lo que me ocupa es sacar lo mejor de los jugadores».

Gavi

«Puede jugar en cualquier posición. En su club está jugando en la banda izquierda y no me genera conflicto».

Plan B

«Estoy seguro. A mí me gusta tener diferentes alternativas. Tengo una generación de futbolista fantástica. Cuando se produzca un cambio sabrán estar a la altura».

Idea de equipos

«Tomaremos la decisión dependiendo de los jugadores. Sólo existe Noruega. Lo que tenga que suceder después ya veremos. Estoy muy tranquilo y en la medida de lo que les demande sé que lo van a dar».

Primera semana

«Estoy encantado y disfrutando, pero con normalidad. Tiene más seguimiento que en las fechas pasadas, pero lo afronto con la misma actitud. La responsabilidad ha sido uno de los puntos más reconocibles de mi trayectoria y lo afronto igual».

Oyarzabal cuarto capitán

«No rompemos nada. A mí me ha gustado siempre tener a un jugador que será capitán en el futuro. Lo han aceptado con tranquilidad y yo estoy encantado. El liderazgo se gana, no se regala. Oyarzabal será uno de ellos».

Gavi y Ceballos

«No hay debate ni conflicto. Quieren sumar. Lo de los clubes está olvidado. Se van a dejar la vida el uno por el otro. Han demostrado mucho compromiso».

Penaltis

«En el fútbol se puede trabajar en todo. Las cosas que hemos podido trabajar han sido los penaltis. Me gusta que cuando uno vaya a tirar el penalti vaya con seguridad, pero también implicarme para quitarle presión».

Juego con los pies con los porteros

«El día me de mi presentación dije que lo que me inquieta es que el portero pare. Para que paren tienen que dominar el juego con los pies. Es un completo más. Te quedas asustado de como paran, aunque también les pedimos alternativas».

Empezar bien

«Hay que empezar bien, aunque puede cambiar. Me gustaría empezar con victoria porque me daría seguridad. Estamos seguros. He visto entrenar a estos jugadores y me he quedado impresionado».

Ferran y Ansu

«Los tengo presentes porque son muy buenos. Contamos con ellos porque son muy importantes».

Haaland

«Debo decir que siento mucho la lesión de cualquier deportista, pero nosotros también hemos tenido bajas. Si yo digo que me gustaría verle y mañana lo ves, mentimos los dos».

Ganas de demostrar

«He visto mirad de emoción en todos los jugadores. Sé que no me voy a equivocar. Voy a acertar porque son muy buenos».