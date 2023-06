De la Fuente: «Afronto el partido como si fuera el último de mi vida»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro perteneciente a las semifinales de la Liga de Naciones que enfrentará a España e Italia. El combinado nacional busca un puesto en la final, donde se mediría a Holanda o Croacia y donde estaría a un partido de ganar un título 11 años después. Será el tercer encuentro del seleccionador riojano.

¿Qué se juega?

«Nos jugamos un título. Una oportunidad histórica de poder ganar en dos partidos un título. Estamos preparados».

Rodri y Laporte

«Entrenamos esta tarde y veremos como están. Están motivados y son profesionales. Estoy muy tranquilo y convencido de que están preparados para jugar».

La portería

«No lo tengo decidido. Queda un entrenamiento y el fútbol te pone en situaciones que pueden varias. Estoy muy tranquilo con el potencial de todos los porteros. Son fantásticos».

Italia

«Somos unos privilegiados. Podemos ganar un título en dos partidos. Hay que poner en valor el trabajo que han hecho anteriormente. Tiene que ser una fiesta. Estamos responsabilizados, pero tenemos la oportunidad de poder ganar un título. Lo afrontamos con mucha ilusión y convencidos de que podemos ganar un título».

Rodri

«Motivación es imposible que tenga más. Ha pasado a la historia del City. Igual que Laporte. Lo hemos puesto en valor toda esta semana. Es justo que se celebre un título. Si necesitamos de ellos, que necesitamos, no van a fallar. Estarán a la altura».

¿Exigidos a ganar?

«No se debe exigir, pero hay potencial para ganar cualquier título. En este tipo de partidos, ante tantísima igualdad, puede pasar cualquier cosa. Podría ser la final de un campeonato de Europa o del Mundo. Vamos a intentar estar a la altura de la exigencia. Veo al equipo muy bien y seguro de que podemos hacer algo muy importante».

Presión diferente

«Siempre siente responsabilidad con todo lo que hago. Es una oportunidad histórica. Siento la importancia de que estamos representando a un país. Queremos pasar a la historia. Sé lo que tengo en mis manos y eso también me da cierta calma y tranquilidad».

Nacho Fernández

«Todos tienen las mismas oportunidades y opciones. Tenemos una prelista. Conozco a Nacho, es muy competitivo y tiene muchas ganas de ser titular. No miro si llegan antes o después. Tengo la confianza y la tranquilidad de que no me van a fallar».

Ansu Fati

«Me hace mucha ilusión reencontrarme con Ansu Fati, como con Jesús Navas, que hace 20 años que le entrené. Le veo alegre, ilusionado y motivado. Estamos felices».

Trabajo

«Es nuestra realidad, sabemos que tenemos falta de tiempo. Lo importante es la calidad de los minutos. Lo importante es que los futbolistas asimilan el mensaje. La idea irá consolidándose poco a poco, pero como es normal. Del poco tiempo del que disponemos tenemos que aprovecharlo al máximo. Vamos a estar un poquito más cerca de lo que queremos transmitir. En marzo no estuve afortunado cuando dije que sólo soy positivo, pero veo que el equipo va dando pasos hacia adelante. Mañana es una semifinal contra Italia, que es un partidazo».

Tercer y cuarto puesto

«No pensamos en eso. Sólo pensamos en llegar a la final. Hay que pensar que es la última oportunidad de mi vida. Nadie sabe lo que pasará mañana. No pensaremos en lo que pase después».

Una oportunidad

«Soy hombre de fe. Creo en las causas. Es una oportunidad de hacer algo histórico. Eso es lo que importa».

Fran García

«Le he visto feliz. Ha hecho una grandísima temporada. Siempre ha tenido oportunidades de estar con nosotros. También pienso en Jordi Alba, que se le acabará la cuerda cuando él quiera. Yo pienso en mañana».

Falso nueve

«Yo siempre dije que no jugamos con falso nueve, jugamos con delantero centro. Puede tener diferentes características».

La prensa

«Me inquieta lo que puedo controlar. Lo que se dice no me quita ni un segundo».

Dani Olmo

«Estamos convencidos de que va a poder participar. Estamos seguros de que nos va a ayudar muchísimo dentro del terreno de juego».