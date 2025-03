La frustración de Alcaraz tras cerrar la peor gira de su carrera por Estados Unidos: «Ya no sé qué decir»

Una nube oscureció el porvenir de Alcaraz en Miami. Del remolino de potencia y precisión de Goffin salió zarandeado un Carlitos de dos caras, otra vez. Algo aplicado en la primera manga e incómodo durante el resto del partido, Alcaraz sólo encontró su tenis a destellos y acabó sellando su defunción (7-5, 4-6, 3-6) en su debut en Miami ante un rival muy sólido.

La eliminación contra Goffin es el segundo golpe al mentón que recibe Alcaraz tras el propinado por Draper en Indian Wells y supone su fin a la gira norteamericana más temprano de lo esperado. Se convierte en pesadilla lo que otros años ha sido el sueño americano. Carlitos encalló ante la experiencia de un Goffin cuya toma de decisiones en cada golpeo fue la idónea y el murciano acabó muy tocado.

«No sé todavía cómo serán los próximos días para mí, ya habrá tiempo de analizar lo que ha pasado y también de olvidarlo. Conozco muy bien esta parte de la temporada, ya jugué un gran tenis en el pasado en estos torneos, pero después de lo que ha pasado… ya no sé muy bien qué decir. Creo que venía bien después de Indian Wells, pero ahora con esta derrota no sé qué decir. Anímicamente estoy jodido, perder en primera ronda duele mucho», aseguró Alcaraz.

El murciano cometió hasta 42 errores no forzados y no apenas encontró la derecha. Las sensaciones, por más que la primera manga llevara el nombre del español, nunca fueron del todo convincentes. «Ha sido un nivel muy pobre por mi parte, lo reconozco, él ha sido mejor jugador que yo. Después del primer set creo que él ha empezado a ser mejor y el mío ha ido hacia abajo, aunque él ya estaba jugando bien. Su porcentaje con el servicio le ha ayudado mucho a incrementar el nivel pero, en general, creo que ha sido un nivel muy pobre por mi parte», aseguró el murciano.

«No he jugado bien, físicamente tampoco me he sentido bien. En este tipo de partidos, cuando no sientes esa confianza en términos tenísticos o físicos, todo se vuelve mucho más duro, esto creo que se ha visto en el segundo y tercer set, donde no he podido empujarme a sacar un mejor tenis. Desde esos primeros juegos empecé a jugar peor, cometiendo algunos errores, hasta que él me ha roto el servicio. Ir con break abajo en el tercer set me ha hecho sentir muy mal», añadió Alcaraz.