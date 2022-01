El Barcelona volvió a sufrir, pero esta vez sí logró llevarse los tres puntos al imponerse por un pobre 0-1 al Alavés en Mendizorroza. Frenkie de Jong fue el autor del tanto que le dio la victoria al conjunto de Xavi Hernández, que evita así que su entrenador se metiese en un lío al cortar esa racha de tres encuentros consecutivos pinchando. Victoria culé y otra vez a esperar que de verdad este sea un punto de inflexión de cara a lo que resta de temporada.

Comenzaba la noche en tono festivo el Alavés. Los fuegos artificiales decoraron Mendizorroza el día que se se clausuraba el año del centenario del cuadro babazorro. Y no había mejor rival para hacerlo que frente a un Barcelona al que le podían meter mano. Los locales tuvieron las ocasiones para hacerlo, pero en la única jugada mal defendida vieron como Frenkie de Jong salvaba los muebles para los suyos.

El feudo del Alavés acogía un duelo de dos equipos que estaban muy necesitados de puntos. Los locales, para poder sumar tres puntos que le permitiesen abandonar los puestos de descenso, mientras que en el caso del Barça para acercarse a los puestos que dan acceso a la próxima edición de la Champions League. Además, ninguno de los dos conjuntos están bien, por lo que se comprende lo aburrido que fue el primer acto.

Prácticamente no sucedió nada. El Barça dominaba la posesión del balón, pero Pacheco vivía muy tranquilo en su portería. Los hombres de Xavi colgaron centros que siempre eran repelidos por Lejeune o Laguardia. También intentaron algún tiro lejano, pero siempre se iban a las nubes. Hasta a balón parado probaron fortuna sin ningún éxito.

Los azulgranas mejoraban su juego cuando el balón pasaba por un Pedri que continúa sin recibir ese descanso después de acabar fundido el partido de Copa del Rey hace unos días. El canario intentaba asociarse con Ferran Torres, que comenzó el choque en la banda derecha y cuando Xavi se percató de que no lograba hacer daño lo intercambió de costado por Abde. Tras esa modificación todo continuó igual.

Un juego plano sin ideas

Luuk de Jong se ofrecía y trataba de participar de espaldas a la portería mientras veía como Braithwaite se pasaba calentando casi todo el primer acto. El delantero holandés no lograba crear esos espacios para que apareciera otro jugador desde segunda línea porque su compatriota y tocayo de apellido, Frenkie, continúa desaparecido. Y ya van varios meses en los que no hay ni rastro del ex del Ajax.

El Alavés resistía bien ante el dominio del balón culé. El equipo entrenado por Mendilibar cerraba bien cada hueco y el Barça se sentía impotente y apático al no encontrar una fisura de la que aprovecharse. Abde era, posiblemente, el jugador más destacado de los azulgranas, pero eso de encarar tampoco es que le saliese a la perfección. Por su parte, los babazorros intentaban aprovechar a Luis Rioja y su banda, pero era rara la vez que lograba conectar con un Joselu que estaba muy solo en campo rival.

Fruto de esa conexión entre Rioja y Joselu nació la primera gran ocasión del segundo acto, pero el centro del último no logró conectarlo bien Pere Pons. Por cierto, el ex del Girona falló la última oportunidad de la primera mitad al mandar su disparo directamente a las manos de un Ter Stegen que, al igual que Pacheco, vivía un partido plácido y sin mucho trabajo.

Los equipos comenzaron a atreverse más en la segunda parte y el choque tuvo más momentos de idas y vueltas, aunque el desacierto de los atacantes y la buena labor de los defensas de ambos conjuntos impedían que el marcador se moviese en Mendizorroza. Luuk pudo abrir la lata pero no llegó a meter el pie tras una falta botada por Pedri, que fue el responsable de sacar todas las jugadas a balón parado a pesar de que en los córners sus centros se quedaban casi siempre en el primer palo.

Otro De Jong al rescate

El primer cambió de los culés llegó en el 70′ cuando Nico entró por Abde. El gallego se colocó en la banda derecha y a los pocos minutos se llevó un cañito de Tomás Pina que pudo acabar en penalti, o eso protestaron los futbolistas del Alavés, pero la realidad es que no hubo nada. El cronómetro seguía contando y de esa mejora de juego que el Barça ha experimentado desde la llegada de Xavi no había nada en Álava.

De hecho, Joselu estuvo cerca de hacer gol en el minuto 78 con un testarazo llegando desde atrás que se marchó cerquita del palo. El Alavés apretaba ante un impotente Barça que era incapaz ni de encerrar a su rival, algo que suele suceder cuando los grandes juegan a domicilio y el marcador va 0-0 en la recta final del partido. Todo parecía destinado al empate final, pero Jordi Alba, uno de los más criticados, puso un balón perfecto al segundo palo al desmarque de Ferran Torres, que de primeras se la dejó al otro gran cuestionado, Frenkie de Jong, que sólo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red y aguar la fiesta a la afición local.

Como en las últimas semanas un De Jong rescataba al Barça y a Xavi, pero esta vez el autor de ese gol fue Frenkie. Quedaban varios minutos por jugarse y también en las últimas semanas a los culés se le han escapado partidos que no han sabido cerrar. Para defender el resultado metió el técnico culé a Lenglet por Pedri y esta vez sí les salió bien la jugada y los azulgranas pudieron llevarse los tres puntos a la Ciudad Condal.