Francisco López: «La FIFA me plagió el VAR y por eso les reclamo 300 millones»

El VAR, indiscutiblemente, ha cambiado el desarrollo de los partidos de fútbol en los últimos años. El concepto del videoarbitraje se ha hecho más que familiar para todos los aficionados al balompié, aunque muchos desconocen de dónde surgió la idea.

Francisco López Romera, CEO de MicroEar Sport, afirma que fue el autor de la idea y que se la robaron. Ahora reclama 300 millones a la FIFA por beneficiarse de un sistema que inscribió en el registro de propiedad en 1999 y que posteriormente cambió de analógico a digital en 2006.

López Romera tiene pruebas de todo ello y no le tiembla el pulso a la hora de mostrarlas. Cree que la antigua Federación Española de Fútbol, encabezada por Ángel María Villar, le birló una idea revolucionaria que 12 años después vio la luz en el Mundial de Rusia.

PREGUNTA: ¿Cómo es su relación con los diversos estamentos del fútbol mundial sabiendo que le han robado una idea?

RESPUESTA: La FIFA fue la organizadora de este plagio. Nosotros, y yo en concreto cuando empecé a trabajar con este tema en el año 1999, hicimos una presentación en televisión y en prensa y si uno ve lo que es la retransmisión que realizó la televisión se ve perfectamente que al 100% es el VAR actual. Lo que ocurre es que nosotros estuvimos haciendo la presentación con el señor José María García Aranda, que entonces era árbitro internacional y mano derecha del presidente de la Federación, Ángel María Villar. El señor Villar, además, era jefe de FIFA y vicepresidente de la UEFA. Entonces, con los problemas que tuvo Blatter, llegó a ser incluso presidente de FIFA en el tiempo que Blatter estuvo inhabilitado. Presentamos el proyecto. Lo primero eran las intercomunicaciones con los árbitros, que eran los auriculares para poder tener conexión y, a partir de ahí, una serie de elementos: cámaras de televisión, monitores de televisión, lo que ahora mismo la gente conoce como el VAR que está dentro del terreno de juego y todo eso se puede ver en el vídeo que nosotros hemos aportado. En el 1999 se hizo la primera presentación y se hizo el primer registro de propiedad intelectual con todos los elementos que teníamos en analógico. En el año 2006, empezamos a hacer las modificaciones con la entrada de la era digital para que evidentemente fuera con el transcurso de la tecnología y que con los años fuera mejorando.

P: ¿Y 12 años después la FIFA lo plagia por completo y lo estrena en el Mundial de Rusia?

R: Sí. Y te digo por qué. Ellos pensaba que yo al tener conocimiento de que tenía un registro, una propiedad o una patente pensaron que lo que yo tenía era una patente y las patentes caducan a los 20 años, pasa a dominio público y ya no tienes ningún tipo de responsabilidad. ¿Dónde está el fallo? Ellos no sabían que yo tenía un registro de propiedad intelectual. Ese registro de propiedad intelectual con derechos de autor es para toda mi vida, hasta que yo fallezca y 70 años más, de toda la gente que yo designe para que sea propietario de esa obra. Les puse en conocimiento cuando salió en el año 2018 en Rusia que esos elementos, que esa tecnología, que esa innovación que ellos habían implantado y que yo no podía haber demandado anteriormente porque al no haber estado implantado yo no podía reclamar nada. Pero en el 2018 sí puedo hacer la reclamación. Yo le mandé cartas a Blatter, a Platini, al señor Villar diciéndoles que tuvieran mucho cuidado que este tema está de esta forma. Es un registro de propiedad intelectual, yo tengo mis derechos de autor y los voy a reclamar.

P: ¿Y ahora qué importe le está reclamando a la FIFA?

R: Ahora estamos reclamando un valor de 300 millones de euros porque la tasación o la valoración de la monetización del VAR es prácticamente imposible saberla. Ya lo utilizan en las seis confederaciones, en todos los partidos nacionales e internacionales e incluso femeninos, Champions League, UEFA, campeonatos del mundo, Eurocopas y es prácticamente imposible. Hemos puesto una cifra que es bastante inferior a la que puede ser real. Cuando esto llegue a juicio y los peritos tasadores que son los judiciales y los que van a tener que hacer la valoración dirán realmente qué precio es el que tiene eso. No hay más.

P: ¿Dónde puede ser ese juicio?

R: Pues el juicio será aquí en Madrid porque no puede ser en otro sitio. La creación nació en el centro de alto rendimiento de la Universidad Complutense de Madrid. Ahí fue donde nació y donde yo registré la propiedad intelectual.

P: Me tiene que contar cómo le robaron la idea porque aquí hemos escuchado nombres españoles. Hemos oído Villar, hemos oído diversos intermediarios… ¿Cómo le robó la FIFA esta idea o cómo se la robaron las autoridades del fútbol?

R: Es muy sencillo. José María García Aranda era de la mano del señor Villar era miembro del Comité de la IFAP. La IFAP era un comité organizador de las evoluciones y de las innovaciones que se introducen en el juego. En la IFAP estaba de presidente el señor Villar, siempre a la sombra.

P: Pero el señor Villar siempre tuvo unos cargos de relevancia en UEFA y, según me consta, incluso presidente de los árbitros durante casi una década.

R: Efectivamente. Mientras que era el presidente de la Federación Española de Fútbol, el CTA forma parte de la propia Federación. Al igual que la IFAP forma parte de la FIFA. Está todo interconectado. Entonces, el señor García Aranda por medio del señor Villar nos ordenó que nos pusiéramos en contacto con él y le ofreciéramos nuestro producto y así lo hicimos. Empezamos a mandarle correos. Como el ya nos conocía del año 1999 y ya tenía conocimiento de que hacíamos un seguimiento muy exhaustivo de lo que se estaba produciendo en el sistema arbitral para tener una relación exacta de cuándo, cómo y de qué manera se habían ido produciendo los acontecimientos. Le mandamos toda la documentación, todo el proyecto. Él nos contestó, nos pidió una serie de cosas, estamos hablando que fue antes del Mundial de 2006 y ahora hay una anécdota que te voy a contar que te va a gustar porque prácticamente nadie conoce. En la final entre Francia e Italia, Zidane le da un cabezazo a Materazzi y el árbitro no lo vio. Es más, los auriculares o los receptores que ellos llevaban no funcionaban, eran de atrezzo. Se puede ver perfectamente en las imágenes. Hemos podido hablar con Helizondo, el encargado de poder dar solución, y él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Él no estaba recibiendo información y tenía que acercarse a su juez de línea. Medina Cantalejo, otro personaje de toda esta película dirigido por José María García Aranda, tenía un monitor en la banda y a través de ese monitor, en la retransmisión y en las repeticiones evidentemente vio el cabezazo. Y fue cuando le transmitió al árbitro principal que le había dado un cabezazo. El árbitro principal dijo: ‘me encuentro en una tesitura, tengo que hacer algo’. Se fue a la banda, empezó a hablar como si estuvieran dando soluciones para ver que es lo que había pasado que ellos no conocían, pero hizo la pantomima teatral. Ya se lo había dicho el señor Medina Cantalejo.

P: ¿Eso fue un VAR sin monitor?

R: No, un VAR con monitor, pero estando prohibido porque yo tengo documentos en el mismo año donde el señor García Aranda que me decía que no podía haber ninguna grabación ni ninguna intervención de medios externos a los que son de dentro del campo de fútbol que eran exclusivamente los auriculares. Osea están cometiendo una serie de delitos. Bueno, no delitos, sino que si tú marcas unas normas, evidentemente tienes que ser el primero en cumplirlas. Yo aquello lo vi y dije: ‘me lo han copiado’. Entonces en el 2006 hice todo una relación completa de los temas analógicos, de cómo era el sistema, de qué manera producirlo, realizarlo, implantarlo y se registró. Hay dos obras que son la misma. Una ampliación de otra, pero en el 2018 cuando en Rusia lo implantaron era exactamente lo mismo. Ahora están hablando del tema de los fueras de juego, del semi automático y ahí no quiero entrar.

P: ¿Cuándo llega el divorcio?

R: En 2006 o 2007. El señor García Aranda coge el proyecto, me manda un correo y dice: ‘en tu proyecto no pueden haber logos ni de FIFA ni de ingeniería ni de tu empresa’ y yo dije: ‘uy…blanco y en botella’. A cuento de qué si tu vas a presentar una idea, un proyecto qué más te da que pongas los intervinientes y a quién va dirigido, ¿no? Entonces empecé a sospechar y entonces llega un momento dónde me dice: ‘ahora es el momento de llegar a Suiza y presentar vuestra… (aquí le falta finalizar la frase), que están en los correos que es [email protected] Todos los correos que se contestan vienen con la misma dirección. Nos manda un correo y nos dice que muchas gracias por vuestro sistema de comunicación, por tu colaboración, ya te diré cuando vamos a hacer la presentación en Suiza. Acto seguido, pasa un tiempo y le digo: ‘oye, ¿cuándo vamos a hacer la presentación? y me dice en un correo: ‘no, es que la IFA no lo tiene muy claro, ya te llamaré, ya te diré…’. Al final se olvidaron de nosotros y se quedó con el proyecto, con la idea y se quedó de qué manera de realizar y construir el VAR. Y eso fue en 2018.

P: ¿Cree que llegará un momento en el que pueda cobrar esto?

R: Cobrarlo no, pero voy a dar mucha guerra y les va a tener que dar mucha verguenza. Cobrar es lo de menos, a mi no me va a cambiar la vida, en absoluto.

P: Es mucho dinero…

R: Sí, pero ese dinero lo tengo destinado para muchas cosas que no son para mí y que son para otro tipo como el cáncer, el Alzhéimer… Gran parte va a ser donado.

P: ¿Piensa que la FIFA roba muchas ideas?

R: Sí, hay dos copias o choreos como dicen los argentinos. Uno es el mío y otro es el de mi amigo Pablo Silva que es el del spray del 9,15. Que eso lo tiene patentado, pero lo mismo están esperando a que pase también otros 20 años. Tiene de hecho una sentencia en Argentina y le tienen que pagar 140 millones de euros. Yo hablo todos los días con él. Creo que es desde el 2018.

P: ¿Es un pago anual por utilizarlo?

R: No lo sé. De momento él no está cobrando nada ni le han pagado un duro, que yo sepa y que él sepa porque sino me lo hubiera dicho.Cuando empezó el Mundial en noviembre estuvo aquí cinco días y hablando y tal, así se ha quedado la cosa. Estos señores, como tienen la fuerza que tienen porque son todos abogados. Todos los que están en los estamentos de FIFA y UEFA, el 99% son abogados. Y como dice el refrán: ‘100.000 abogados en un océano sería un buen comienzo’. Pues sería un buen comienzo que todos estos comiencen a irse a su casa y dejen a gente que sea imparcial, que sea objetiva y que haga por el fútbol lo que tiene que hacer y no hacer el lío de enviar un Mundial a Qatar en invierno. Cada uno hace lo que le da la gana pero lo que es el aficionado al fútbol que son los que pagamos y las televisiones y las radios… Tienen que hacer algo que sea serio.