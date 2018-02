El DRS podría tener las horas contadas en la Fórmula 1

La falta de adelantamientos en la Fórmula 1 fue solucionada en 2011 con la introducción de un dispositivo que a los más puristas les hizo llevarse las manos a la cabeza, el DRS. Éste, como todos sabréis, permite la modificación del ángulo del alerón trasero en puntos determinados del circuito para que el piloto que se encuentre a menos de un segundo de su predecesor gane velocidad punta y sea más sencillo adelantar. Un método artificial, pero efectivo. Quizás demasiado. Eso es lo que opina Ross Brawn, responsable de la parte técnica de la Fórmula 1 y un purista como pocos. De esta forma, el DRS podría tener las horas contadas.

“Espero que cuando identifiquemos cómo evolucionan los vehículos en el futuro, el DRS sea una característica que podamos desactivar. Pero no será en un futuro cercano. Es un mal necesario debido a la actual naturaleza de los Fórmula 1”, ha afirmado Ross Brawn.

La idea de Brawn y su equipo es crear una normativa aerodinámica que permita a los monoplazas seguirse de cerca para que los pilotos puedan acometer las maniobras de adelantamiento sin ayudas artificiales. Vamos, que los adelantamientos se produzcan por mérito de quien conduce y no por el dichoso botoncito. No obstante, crear una normativa de este tipo que a la vez no haga los coches demasiado lentos va a llevar tiempo. “Es nuestro objetivo, pero a diferencia del DRS, no será un cambio que se haga de la noche a la mañana, sino que será una evolución. Cada paso que hagamos en el futuro tiene que ser en esa dirección”.

La llegada de una nueva normativa no contemplará solamente cambios en el apartado aerodinámico, sino que se tratará el coche como un conjunto con todas sus partes. O lo que es lo mismo, se va a tratar de que todo el agarre aerodinámico que se pierda, se recupere a través del agarre mecánico, que es el que proporcionan los neumáticos y las suspensiones. Solamente de esa forma los coches podrán seguirse de cerca sin excesivos problemas. Interesante… y lejano.