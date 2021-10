Carlos Sainz afronta con optimismo la sesión de clasificación del GP de Estados Unidos tras su segundo puesto en los Libres 3. Fernando Alonso, por su parte, saldrá último en Austin tras haber cambiado su motor. Max Verstappen llega a esta cita con 6 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton.

Minuto a minuto de la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos

23:29: Alonso renuncia a pasar a la Q3

Fernando Alonso, con neumáticos usados, se va a limitar a dar el rebufo a su compañero.

23:25 – Empieza la Q2

Fernando Alonso, Esteban Ocon, George Russell, Giovinazzi, Vettel… pueden pasarlo mal.

23:23 –Esteban Ocon lo va a tener complicado en la Q2

Alpine no está rodando rápido en Austin. Muy probablemente la ayuda de Alonso no le sea suficiente a Esteban Ocon para pasar a la Q2.

23:20 – ¡Alonso pasa a la Q2!

Fernando Alonso pasa a la Q2, donde podrá ayudar a Esteban Ocon. Caen eliminados Stroll, Latifi, Raikkonen, Schumacher y Mazepin. Leclerc, compañero de Carlos Sainz en Ferrari, ha marcado el mejor tiempo.

23:14 – Alonso estaría eliminado a 4 minutos del final

A cuatro minutos para el final estarían eliminados Alonso, Latifi, Schumacher, Raikkonen y Mazepin.

23:11- Verstappen vuelve a ponerse primero

Max Verstappen quiere dominar desde la Q1. Se pone primero el holandés. Fernando Alonso sigue sin salir.

23:09- Carlos Sainz se pone cuarto

Ahora mismo los cuatro primeros son Ricciardo, Verstappen, Norris y Carlos Sainz.

23:07 – Los Red Bull empiezan por delante de los Mercedes

Max Verstappen ha marcado el mejor tiempo por delante de Sergio Pérez. Tras ellos se han situado Valtteri Bottas como tercero y Lewis Hamilton como cuarto.

23:04 – Bottas y Vettel saldrán atrás junto a Alonso

Además de Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Sebastian Vettel han cambiado de motor y saldrán desde la zona trasera de la parrilla.

23:00 – Empieza la Q1

Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi, Kimi Raikkonen y Nicholas Latifi, favoritos para caer eliminados en la Q1.

22:57 – Características del circuito

Nombre: circuito de las Américas

Longitud: 5,513 kilómetros

Curvas: 20 (11 izda | 9 dcha)

Distancia de carrera: 56 vueltas / 308,405 km

Récord del circuito: Charles Leclerc, 1’36.169 (2019)

22:50 – El Enganchón entre Hamilton y Verstappen

Pese a tratarse de unos entrenamientos libres, Lewis Hamilton se emparejó a Max Verstappen haciendo a éste abortar su vuelta. El holandés dedicó una peineta al británico y dijo por radio: “Ja estúpido idiota”.

22:45 – Alonso acaricia un título tras su sanción

Fernando Alonso saldrá desde la zona trasera de la parrilla al haber cambiado de motor. El asturiano está llamado a remontar en el GP de Estados Unidos, lo que podría servirle en bandeja el Overtake Award. De momento es segundo a sólo un adelantamiento de Sebastian Vettel.

Carlos left no stone unturned on his quest for a points finish 💪

Including this brilliant move down the inside of Tsunoda! #F1 | https://t.co/8PdPZlBesT @cryptocom pic.twitter.com/7n8xJHHfTP

— Formula 1 (@F1) October 12, 2021