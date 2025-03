Flick aprende la lección de Pamplona: «Será diferente y sacaremos el mejor once posible»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa del duelo liguero de la jornada 27 que medirá al Barcelona este sábado contra el Osasuna. Un técnico alemán que recibió en el entrenamiento matinal la buena noticia de ver entrenar con normalidad a Gavi y a Balde.

«Siempre digo lo mismo (risas). Es un partido duro. Sabemos cuando jugamos allí que nos presionaron muy bien. Será complicado, pero llegamos bien y esperamos hacer un buen partido», comenzó diciendo Hansi Flick en sala de prensa.

«Todavía no hemos decidido cuántas rotaciones vamos a hacer. Pero las vamos a hacer. Nos centramos en tener al mismo equipo sobre el terreno de juego», valoró el entrenador del Barcelona.

Sobre Szczesny: «Lo hizo muy bien, también los otros jugadores. Es su labor y todo queda muy claro. Por esto, Tek es el número uno en estos momentos». Más sobre el portero polaco: «Me hace gracia ese tema. La sensación la puedes tener, y yo no lo decido todo. Tengo un gran equipo a mi alrededor. Para mí estaba claro que Szczesny podía llegar a este nivel. Yo tomo las decisiones, pero siempre quiero saber la opinión del resto del equipo».

«Estoy muy orgulloso del equipo. Porque en cada situación tenemos una buena respuesta. Y eso nos da confianza de que podemos hacer lo que queramos. De momento nos funciona muy bien», añadió el preparador alemán.

También sobre el descanso de Pedri: «Lo veremos mañana. Es muy profesional. Es increíble porque entre cada partido se recupera muy bien. Entrena al máximo nivel y se ve sobre el terreno de juego. Nos aporta mucha fuerza en su posición. Decidiremos dependiendo como se encuentre».

«Siempre es bueno tener una mirada positiva, también durante los partidos, un enfoque negativo no es bueno para evitar errores. Hemos aprendido del pasado que podemos defender bien como equipo, es algo muy bueno», comentó.

«Es totalmente diferente aquel partido en Pamplona con este. Era fuera con muchos cambios. Es muy importante tener al mejor equipo posible sobre el terreno de juego. Me hace ser optimista», valoró el técnico culé.

«Es una pregunta y difícil. No he pensado mucho en esto. Los otros pueden pensar en esto, yo no pienso en esto», sobre lo mejor y lo peor de su Barcelona.

«¿Tantas preguntas? (sonríe). Tendremos que ir terminando… Sabíamos cómo queríamos jugar al llegar aquí. Hablé con el staff, Deco y todos somos sinceros. Los jugadores, el equipo y todos disfrutan entrenando, compitiendo. En el vestuario hay muy buen ambiente, magnífico. Es especial. Para mí es lo más importante y la principal diferencia. Es increíble. Todos tienen cuidado de los otros y me encanta. El buen ambiente también es con los miembros del staff. Todos creemos en el plan y el proyecto. Hacemos una buena gestión y está muy bien. Mejor cuando se gana que cuando se pierde. Es lo que tenemos en nuestras manos», culminó el alemán.