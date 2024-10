El fisioterapeuta de Sinner extiende las dudas de su dopaje: «No soy el único culpable del positivo»

El fisioterapeuta de Jannik Sinner se ha pronunciado sobre el doble positivo por clostebol del que fue acusado como responsable. El que fuera miembro del equipo del número 1 del mundo, despedido tras ser responsabilizado por el doble positivo del italiano, ha hablado sobre lo ocurrido y ha extendido las dudas sobre el posible dopaje del tenista. «Las interpretaciones actuales me dejan a mí como el único culpable, pero no es así», ha señalado.

El tenista italiano dio dos veces positivo por clostebol, durante el Masters 1000 de Indian Wells. Sin embargo, Sinner alegó que el positivo se debió a una contaminación por culpa de su fisio, Giacomo Naldi, que tenía una pequeña herida en la mano y se aplicó durante esos días una pomada. De ahí, pasó al organismo del tenista por darle un masaje sin guantes.

Al presentar las alegaciones, la Unidad de Integridad del Tenis aceptó que el número 1 del mundo no tenía culpa de lo sucedido. Sin embargo, aún queda que se conozca el veredicto al recurso presentado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que solicita para el italiano una sanción de entre uno y dos años.

Hasta entonces, Naldi no podrá pronunciarse sobre lo sucedido. Así lo ha revelado en una entrevista, en la que ha dejado en el aire lo sucedido, pero en la que sí que ha señalado que no fue el «único culpable». Pese a ello, el fisioterapeuta y el preparador físico de Sinner, Umberto Ferrara, fueron inmediatamente despedidos.

Sinner y la sombra del dopaje

«Lo siento mucho, ojalá pudiera contar todo lo que pasó, pero no puedo hablar porque el caso no ha terminado, por desgracia. Espero que, tarde o temprano, pueda contar lo que pasó para ofrecer un poco de luz porque las interpretaciones actuales me dejan a mí como el único culpable, pero no es así», ha señalado.

Estas palabras llegan después de que el tenista se haya proclamado campeón del Masters 1000 de Shanghái. Después de imponerse en la final a Novak Djokovic, el jugador italiano ha ganado siete torneos este curso. Se llevó el Open de Australia y el US Open, mientras que ha sumado un total de tres Masters 1000, los de Miami, Cincinnati y, ahora, Shanghái.

El italiano, número 1 del mundo en la actualidad y ya con seguridad de que cerrará el año en lo más alto de la clasificación ATP, superó al serbio en una final que fue de más a menos en cuanto a igualdad. Djokovic aguantó el primer set, decidido en el tie-break, pero después en la segunda manga, un break de Sinner fue clave para llevarse el triunfo en Shanghái.

Así, el italiano, sobre el que recae una enorme polémica porque dio este mismo año dos veces positivo por dopaje, pero no tuvo sanción considerable, se lleva el penúltimo Masters 1.000 de la temporada. Es el séptimo título que gana Sinner en este 2024, entre los que se incluyen dos Grand Slam, el primero (Abierto de Australia) y el último (US Open).