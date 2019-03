Se filtran los whatsapps que demuestran que el Cardiff no “abandonó” a Sala antes del accidente

Un medio francés ha filtrado las conversaciones de Whatsapp entre un empleado del Cardiff y Emiliano Sala en las que el equipo galés le ofrecía un vuelo comercial. Una propuesta rechazada por el futbolista argentino al tenerlo ya todo organizado con McKay. El agente había acusado al Cardiff de "haber abandonado" al jugador antes del viaje

Ha pasado más de un mes del accidente de avión que costó la vida a Emiliano Sala el pasado 21 de enero cuando se disponía a viajar a Cardiff para incorporarse al que iba a ser su nuevo equipo en la capital de Gales. Sin embargo, la polémica en torno al accidente no ha cesado. Han salido a la luz unas conversaciones que contradicen las acusaciones de McKay sobre que el Cardiff “abandonó” a Emiliano Sala antes del accidente. El equipo sí ofreció un vuelo comercial a Sala, pero éste se negó al tenerlo ya todo organizado.

Willy McKay, el agente que ayudó en el fichaje de Sala por el Cardiff y que organizó el viaje, declaró recientemente en la BBC que el conjunto galés “había abandonado” al futbolista, quien tuvo que organizar su propio viaje y que acabó de manera trágica.

“Emiliano fue abandonado en un hotel para que se las arreglara por sí solo con respecto a su viaje. Compran un jugador por 15 millones de libras y luego lo dejan solo. Creo que el Cardiff decepcionó. La forma en que han actuado hasta ahora ha sido una desgracia” , apuntaba McKay.

Sin embargo, el medio francés Ouest France ha filtrado las conversaciones de Whatsapp entre Emiliano Sala y un empleado del Cardiff, que contrastan con las acusaciones vertidas por el agente. En ellas, el jugador rechaza la propuesta del club de ofrecerle un vuelo comercial Cardiff-París, tras asegurar que ya había preparado el viaje de ida y vuelta con el propio Willie McKay. De modo que el equipo galés sí habría ayudado a Sala a organizar su partida hacia Cardiff.

No es la única polémica

La organización del viaje no ha sido el único punto que ha recibido atención. Recientemente, la comisión encargada de establecer las causas del accidente (AAIB, por sus siglas en inglés), informó que Ibbotson no tenía una licencia privada y por lo tanto no podía transportar pasajeros a no ser que se llegase a un acuerdo antes del viaje para compartir gastos.

“No fue un vuelo de este tipo porque Emiliano no había pagado nada, pagaría a posteriori lo que le pidieran. Cuando pides un taxi, no preguntas si el conductor tiene licencia para conducir”, comentó McKay.