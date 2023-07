Fernando Alonso vuelve a retratar a Alpine: «No me hicieron ninguna oferta»

Fernando Alonso está a punto de subirse al monoplaza y volver a competir en uno de los circuitos que más recuerda, Hungaroring, donde ganó su primera carrera. El Gran Premio de Hungría arranca este viernes y lo hará con la presencia, cómo no, del asturiano, quien se ha pronunciado por primera vez sobre la realidad de su marcha de Alpine el pasado verano.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 desveló que nunca recibió una oferta de renovación de la escudería francesa y que, de haberla recibido al inicio de la temporada de 2022, la hubiera aceptado sin pensarlo. «Si hubiera tenido una oferta de Alpine al inicio de año la hubiera firmado, seguro. Pero sólo tuve una oferta y la acepté», sentenció Alonso.

Al piloto no pararon de preguntarle por las circunstancias del movimiento hasta que acabó por desvelar toda la verdad de ese cambio de asiento. «En realidad, no fue una elección, porque no tuve ninguna oferta de Alpine», reveló el asturiano, quien luego entró a valorar el rendimiento actual del monoplaza francés. «Y no creo que Alpine sea un coche lento, es my rápido, como se vio en Silverstone, donde Pierre Gasly estuvo más de 30 vueltas pegado a mi alerón trasero», matizó.

«Las prestaciones cambian muy pronto de un circuito a otro y seré feliz si veo ir rápido a Alpine en el futuro. A largo plazo, creo que Aston Martin es un buen proyecto y estoy feliz, pero seguro que llegarán muchas otras batallas contra ellos», auguró Alonso en una entrevista concedida a Canal + Francia.

Nuevo formato en la clasificación

Por último, el español se mojó sobre el nuevo formato de clasificación que se probará por primera vez en el Gran Premio de Hungría el próximo sábado. «No va a cambiar demasiadas cosas. En todo caso no soy un fan de cambiar las normas a mitad de campeonato, es como si en otro deporte cambiamos algo, o de bolas en el tenis… pero no tenemos claro si nos ha afectado el cambio en las ultimas dos careras, tenemos que ver un par más porque además ha sido para todos, no estamos al cien por cien seguros», concluyó Alonso.