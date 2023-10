Fernando Alonso vuelve al optimismo en Qatar: «Estoy muy feliz»

Fernando Alonso se llevó un sorpresón en la calificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Tras un día más en el que se coló entre los mejores con un coche que ni mucho menos está para competir con ellos, el asturiano vio como la FIA le movía desde la sexta hasta la cuarta posición más de 10 minutos después de que concluyera la sesión. Por tanto, el de Aston Martin se mostró «muy, muy feliz» cuando le preguntaron por ese inesperado resultado.

Su tiempo fue 0.646 décimas superior al de Max Verstappen, que se llevó una pole más antes de proclamarse campeón del mundo. Después de una sesión marcada por los problemas de la FIA para decidirse con los excesos de los límites de pista, Alonso se aupó al cuarto puesto, ya que las vueltas rápidas de los McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri) fueran invalidadas.

«Creo que en pocas clasificaciones nos hemos metido entre los seis primeros, estamos en la tercera línea de la parrilla de salida para mañana, así que sí, estoy contento con el rendimiento de hoy», ratificó Alonso después de bajarse del Aston Martin. Aunque las prestaciones de su coche no fueran las óptimas, el español volvió a sacar de donde no hay para generar ilusión entre sus aficionados de cara al domingo. Antes, turno para la carrera al sprint, un formato que vuelve en el Circuito Internacional de Losail.

«El coche ya fue rápido en los primeros libres con condiciones complicadas, y en la clasificación también fuimos competitivos. Entonces es solo el primer paso. El fin de semana es largo, con muchas vueltas entre el sprint y la carrera larga, pero creo que este es un buen comienzo», analizó en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

Por último, el asturiano fue preguntado por la situación que atraviesa Aston Martin, con McLaren al acecho en la clasificación de constructores. Este Gran Premio en Qatar se antoja decisivo para que tanto Alonso como su equipo mantengan la cuarta posición en ambas tablas. Pero la verdadera pregunta era si su carrera estará en defenderse de ellos o, por el contrario, mirar hacia el podio.

«Ahora tienen ellos el impulso. Ambos coches están sumando muchos puntos y son muy fuertes. Si finalmente nos adelantan, tendremos que aceptarlo y decirles que bien hecho, pero hasta ahora seguimos delante e intentaremos defendernos en cada carrera», valoró.

Los resultados no engañan. Alonso sigue siendo el único piloto que ha pasado siempre a Q3 durante todo el año y ya apunta al sábado. «Contento con el balance del coche. Bastante contento. Han sido algunas carreras que no hemos sido competitivos, así que lo tomamos, bien hecho por el equipo y vamos a por mañana», concluyó.

