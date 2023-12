Fernando Alonso vuelve a abrir la puerta de Red Bull: «Ojalá algún día…»

Fernando Alonso ha vuelto a dejar abierta la puerta a un posible fichaje por Red Bull en el futuro. El piloto español se ha deshecho en elogios hacia el gurú del equipo austriaco, Adrian Newey, diseñador de todos los coches ganadores de Fórmula 1 que han pilotado Sebastian Vettel o Max Verstappen. Alonso tiene contrato con Aston Martin para 2024, pero más allá de esa fecha su futuro es una incógnita, igual que no se sabe quién será el compañero de Verstappen cuando expire el vínculo de Sergio Pérez…

«Newey es una leyenda de este deporte. Hemos estado muy cerca varias veces de trabajar juntos y hemos hablado de ello. Aunque nunca hayamos trabajado juntos, estoy contento de vivir y pilotar durante esta época en la que Adrian Newey se dedica a construir coches de Fórmula 1. Ojalá algún día trabaje con él. Pilotaré el Aston Martin Valkyrie -un superdeportivo único diseñado por Newey-, quizá ya sienta algo cuando me suba a ese coche y eso me hará feliz», dijo Fernando Alonso.

El bicampeón español no escatimó en elogios hacia el gurú de Red Bull. «Recuerdo cuando publicó un libro hace años en España y tuve el privilegio de escribir la primera página, el prólogo. Para mí es una persona increíble con la que he tenido la suerte de trabajar en el mismo entorno. Es el responsable de que 19 pilotos en dos décadas no hayan ganado campeonatos», bromeó Alonso en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

De esta forma, el piloto español recogió el guante de Newey, que hace unas semanas no descartó la posibilidad de que Alonso y Verstappen sean compañeros de equipo algún día, aunque también lanzó una llamativa puya al asturiano: «Sería interesante una dupla con un número uno veterano y otro más joven. Fernando es uno de los competidores más formidables de la historia y quizá famoso por no llevarse muy bien con sus compañeros de equipo, digamos», dijo el ingeniero.

«Verstappen contra Alonso, Lewis Hamilton contra Alonso de nuevo, sería interesante ver a Alonso con toda la experiencia que tiene ahora si es diferente al piloto que era en 2007 con McLaren. Yo creo que sería diferente, da la sensación de que ha suavizado esa postura», aclaró Newey acto seguido.

Fernando Alonso y Aston Martin

En cualquier caso, lo único seguro en este momento es que Fernando Alonso y Aston Martin seguirán compitiendo juntos en 2024 con el ambicioso objetivo de repetir el enorme salto adelante que dieron el invierno pasado. Está claro que será evidente repetir un progreso de esa magnitud, pero también que si lo consiguen habrá llegado el momento de mirar de tú a tú a las escuderías más poderosas.

Sin embargo, esa es una posibilidad que ahora mismo ni se plantean dentro de Red Bull, los grandes dominadores actuales de la Fórmula 1. De hecho, el jeje del equipo, Christian Horner, ni citó a Aston Martin en su lista de posibles rivales directos en 2024. «Esperamos mucha más competencia de McLaren, Mercedes y Ferrari, así como de todos los pilotos que compiten para ellos», dijo la semana pasada en declaraciones a Sky Sports.