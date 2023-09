Fernando Alonso recibe durísimas críticas de una leyenda de McLaren tras su última carrera

Fernando Alonso está acostumbrado a recibir buenas críticas y halagos por parte de todo el ‘paddock’ de la Fórmula 1. Pilotos, ingenieros, jefes de equipos se suelen rendir al piloto asturiano, pero en los últimos días y a raíz del último puesto cosechado en el Gran Premio de Singapur, David Coulthard se ha despachado contra el piloto de Aston Martin donde hace alusión a sus 42 años de edad.

Una de las grandes leyendas de la Fórmula 1 como David Coulthard criticó la última carrera de Fernando Alonso en Singapur. «Estaba muy fuera de forma. Cometió ese error al entrar al pit lane. Sí, es un pit lane complicado y después de haber cometido algunos errores en los pits, eso puede suceder», comentó el ex piloto de McLaren.

Y es que el propio Fernando Alonso estaba realmente enfadado por su propia actuación en el GP de Singapur. El bicampeón del mundo se quedó fuera de los puntos por primera vez en la temporada y no mostró ni un ápice de felicidad cuando se bajó del monoplaza.

En unas declaraciones recogidas por Planet F1, David Coulthard matiza sus palabras y hace alusión al espíritu samurái del asturiano durante sus últimos años: «Normalmente no es así en absoluto. Es simplemente un luchador samurái absoluto y sigue adelante». Pero regresa a sus críticas por sus 42 años:»Después parecía como si realmente hubiera pasado por las guerras y luciera cada uno de sus 42 años».

«Fue una carrera para olvidar», dijo Alonso nada más bajarse del coche en Singapur. «Todo salió mal hoy. Error al entrar en boxes, parada en boxes lenta, falta de ritmo en el coche», añadió el asturiano. «Es mejor que haya sucedido todo de una vez, y no olvidemos que en realidad es nuestra primera carrera sin puntuación de toda la temporada. Vinimos aquí con muchas esperanzas, pero Singapur es un evento único: el ritmo de carrera realmente lo dicta la temperatura de los neumáticos, y tal vez nos excedimos un poco», zanjó el piloto de Aston Martin.

Críticas de Alpine

Pero Fernando Alonso no es una persona que encaje bien las críticas sobre su edad. De hecho, fue Alpine la que rechazó la renovación la pasada temporada por su edad. Una situación que no gustó nada al asturiano y le hizo cambiar de planes y fichar por Aston Martin. Pero el enfrentamiento no quedó ahí y el asturiano se ha encargado durante los últimos meses como piloto de la escudería británica de reivindicarse como deportista.

«Así que estoy seguro de que está motivado, la cuestión será la edad, que nos alcanza a todos, no tengo ni idea de cuándo, o si eso va a suceder», decía al principio de la temporada Otmar Szafnauer. Pero el propio Alonso y los dirigentes de Aston Martin se encargaron de responder a su ex escudería: «Después de este año, Otmar debería estar tranquilo. No debería hablar en absoluto. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que estoy logrando, todavía está hablando y todavía está orgulloso de la decisión. Es increíble».