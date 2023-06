Fernando Alonso: «Esperaba plantar más cara a Red Bull»

Fernando Alonso valoró muy positivamente su segunda posición en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Sin embargo, el piloto español, ambicioso como siempre, lamentó no haber podido pelear cuerpo a cuerpo con Max Verstappen debido a un problema en su coche que no le impidió volver a subir al podio.

Carrera exigente

«Probablemente sí aspiraba a más de inicio. Esperaba plantar más cara a los Red Bull, pero he perdido una posición con Lewis en la salida y luego he tenido que pelear con él y empujar durante toda la carrera. No he podido relajarme ni una sola vuelta. Ha sido una gran carrera, muy exigente durante las 70 vueltas».

Problema en su Aston Martin

«No sé lo que ha sido, no me la han dicho, supongo que para no preocuparme. El coche se sentía bien, pero he seguido las instrucciones. Espero que eso signifique que tenemos más ritmo y que en la próxima carrera podamos apretar más a Max».