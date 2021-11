En la retina de todos todavía permanece la pantomima que supuso el Gran Premio de Bélgica 2021. La carrera en Spa fue suspendida después de que se dieran las vueltas suficientes tras el safety car como para repartir la mitad de los puntos y no devolver el dinero a los aficionados. Y es que mejorar el pilotaje sobre la lluvia sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la Fórmula 1. Para ello pretende que la experiencia de Fernando Alonso en el Mundial de Resistencia y en la IndyCar les ayude a mejorar.

“Respecto a la lluvia se ha empezado a hacer un trabajo interesante en relación al espray y a la visibilidad. Pat Symonds y alguna de la gente de la FIA habló con algunos pilotos en las últimas dos carreras sobre sus experiencias en Spa y sobre sus experiencias en general, sobre todo con pilotos que han corrido con otros coches”, comenzó diciendo al respecto en Motorsport Ross Brawn.

“La aportación de Fernando Alonso fue bastante interesante porque dijo que la habilidad para correr con lluvia es mucho mejor en un prototipo que en un coche de Fórmula 1. Normalmente se piensa que es más difícil por el limpiaparabrisas y todo eso, pero dijo que la forma en la que se va el espray es diferente”, añadía el director deportivo de la Fórmula 1.

Así pues, Fernando Alonso está inspirando a la Fórmula 1 en las nuevas normas sobre lluvia que prepara. No es de extrañar ya que el asturiano es un piloto muy apreciado por Ross Brawn, que no dudó en ponerle como ejemplo tras la última carrera al sprint que se celebró. “Si todos corrieran el sprint como corre Fernando Alonso, con ese espíritu, estaría muy contento”, manifestó.

Quiere modificar las sesiones de los viernes

El español, por su parte, también instó a la Fórmula 1 a modificar dicho formato. “Quizá este formato es divertido, pero aún pienso que los viernes son el punto que tenemos que mejorar de verdad. Con seis juegos de neumáticos los sábados, al final vamos a terminar en el orden natural del rendimiento de los coches y en la clasificación al sprint del sábado empezaremos en nuestra posición y acabaremos en nuestra posición, pero si el formato de clasificación del viernes es algo diferente o sólo es a una vuelta…”, dejaba caer Fernando Alonso.

“Por ejemplo en Q2 yo bloquee los neumáticos en la Curva 1 y con esa vuelta, habría salido primero porque cometí un error y pagaría el precio y quizá tuviese un trabajo duro que hacer y la clasificación al sprint tendría sentido, tendría algo más de picante. Pienso lo mismo tras Silverstone y tras Monza. En los viernes tendríamos que cambiar el orden natural de los coches”, agregaba el piloto de Alpine.

En contra de las parrillas al sprint

Fernando Alonso sí se ha posicionado en contra de que la FIA introduzca parrillas invertidas porque, según él, van en contra del ADN de la Fórmula 1. “Me encantaría que pasara eso porque no estoy en el coche más rápido, pero si estuviera en Mercedes o en Red Bull, no me gustaría. Siempre será difícil llegar a un acuerdo sobre cuál sería la mejor parrilla en Fórmula 1 porque es algo injusto. Está bien para las categorías júnior, pero quizás perdemos un poco el ADN de la Fórmula 1”.

“Siempre ha sido así en todos estos años y quizá debería permanecer así. No tengo nada en contra de que el coche más rápido gane carreras, pero las parrillas invertidas quizás cambie lo justas que son las cosas. Pero teniendo una vuelta para todos es igual para todos. Es más estrés, pero todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No es injusto, sólo es más complicado”, insistía instando a la Fórmula 1 a cambiar el formato de los viernes.

Los Fórmula 1 de 2022 generarán menos espray en lluvia

Aunque Fernando Alonso no está en el coche más rápido, sí podría estarlo la próxima temporada, cuando el cambio de reglamento reduzca las diferencias que existen actualmente entre las diferentes escuderías. Con los nuevos coches “se verán batallas más cercanas y más carreras rueda a rueda. El efecto combinado del nuevo reglamento aerodinámico y las reglas financieras, en forma de límite de costos, creará las condiciones para un campeonato más equilibrado y para que se cierren las brechas en la parrilla”, aseguraba Ross Brawn.

En su última entrevista, el director deportivo de la Fórmula 1 afirmaba también que los nuevos monoplazas están diseñados para generar menos espray, lo que favorecerá la conducción bajo la lluvia.

La lluvia y el enfado de Alonso en Spa

Lo que está claro es que lo sucedido en el Gran Premio de Bélgica no puede repetirse. Así de molestó se mostró Fernando Alonso tras rodar durante tres vueltas tras el safety car en Spa: “Prefiero no decir nada. Estoy el once, a una posición de los puntos, nos estamos jugando mucho en el campeonato de constructores. Nos estamos jugando bonus, nos estamos jugando muchas cosas. Muchos han tenido las Navidades anticipadas porque, hoy, sin poder correr, que te den los puntos, es un shock”.

“Nosotros no tenemos nada que decir. A nosotros lo que más nos interesa es la seguridad y que se nos escuche en temas de seguridad. Y luego los temas deportivos, o de puntos, o de marketing o lo que hayamos hecho… porque estas últimas tres vueltas, supongo que son más una operación de marketing para dar tres vueltas, decir que no se podía rodar, dar los puntos y todos contentos. Porque sin estas tres vueltas los puntos no se podían dar, me parece. Pararon el reloj, luego lo reiniciaron, luego pararlo otra vez… la verdad es que sabe mal. Ha sido un día medio absurdo”, concluía el bicampeón.