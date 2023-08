Fernando Alonso dio una lección magistral a Leclerc con un adelantamiento genial

Fernando Alonso dio un recital total y absoluto en las primeras vueltas del GP de Holanda de Fórmula 1. El bicampeón del mundo salió quinto y acabó la segunda vuelta en segunda posición y en medio de la locura de la lluvia dejó un adelantamiento de otro planeta a Leclerc.

Fernando Alonso amagó a Leclerc con adelantar por fuera y después le pasó por dentro en un adelantamiento que casi con total seguridad que hará ganar algún premio al piloto español.

AHORA ME VES Y AHORA NO ME VES 🎩

Alonso le hizo el truquito a Leclerc y pasa al frente 🔥#DutchDAZNF1 🇳🇱 pic.twitter.com/owe4Txiunn

— DAZN España (@DAZN_ES) August 27, 2023