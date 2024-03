¡Fernando Alonso da un golpe en Arabia con el mejor tiempo del día!

No se froten los ojos. Es real. Fernando Alonso es el piloto más rápido del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 tras los Libres 2. Con un tiempo de 1:28.827, el asturiano fue el mejor de la segunda sesión de entrenamientos y le sacó tres décimas al tricampeón del mundo, Max Verstappen (+0.331). Carlos Sainz, todavía con fiebre, quedó en sexto lugar (+0.628). Aston Martin aprovechó este jueves para presentar su candidatura a pelear por el podio en este circuito, también con Lance Stroll, que fue quinto (+0.509).

Toda la parrilla en un puño y Alonso como líder absoluto antes de un viernes en el que la clasificación marcará realmente donde está cada piloto. De momento, el mejor es Alonso, al que una gran vuelta le catapultó hacia la primera posición. Después del chasco en Bahrein, el asturiano volvía a ilusionar con un gran ritmo en simulación de calificación. Peor le fue a Sainz, muy aquejado por ese proceso febril y con un Ferrari peor que en Sakhir.

El inicio de la sesión se retrasó unos minutos por un problema con las alcantarillas. 10 minutos más tarde de lo previsto, los protagonistas saltaron a la pista e iban a gozar de la única oportunidad de probarse en el mismo horario que la clasificación y la carrera. Después de las primeras vueltas, en las que Valtteri Bottas hizo un trompo en la curva 1, Checo Pérez marcó el tiempo más rápido (1:30.427), pero Alonso no iba a tardar mucho en arrebatárselo con un vueltón.

Con un juego de medios, el asturiano marcó el récord del primer y segundo sector y se colocó en cabeza incluso por delante de Verstappen, el más rápido del tercer sector, pero insuficiente para superar a Alonso, que sí se mejoró a sí mismo para registrar la mejor marca del jueves (1:29.560). Mientras, en la zona más peligrosa, Lewis Hamilton obstaculizó a Logan Sargeant y provocó un incidente que pudo costar un disgusto y que perjudicó a Sainz, que se quejó por radio de la conducción del británico.

Alonso retó a Verstappen y este despertó para dar la vuelta más rápida, que sólo era 17 milésimas mejor que la del de Aston Martin. El asturiano volvía a estar muy cerca del campeón del mundo y el tercer escalón caía en las manos de un febril Sainz, que forzó al máximo para no perderse la cita en Yeda.

La emoción seguía y tanto Verstappen como su rival de este jueves volvían al trazado con juegos de blandos nuevos. Y al igual que ellos, la gran mayoría de pilotos. Era el momento de probarse a vuelta rápida de cara a la clasificación y Aston Martin no especuló. Alonso y Stroll fueron con todo y se colocaron primero y cuarto, siendo el tiempo del asturiano tres décimas más rápido que el de Charles Leclerc y medio segundo que el de la estrella de Red Bull (1:28.827).

Nadie se creía que la distancia con el holandés fuera tan amplia, pero en un nuevo intento Verstappen tampoco pudo superar la brecha de tres décimas respecto al mejor de la sesión, que no estaba siendo otro que Alonso. El piloto español exprimió al máximo ese juego de blandos y volvió a dar esa dosis necesaria de ilusión de cara a lo que resta del fin de semana.

NO NOS ILUSIONEMOS QUE LUEGO VIENE EL PALO

NO NOS ILUSIONEMOS QUE LUEGO VIENE EL PALO

NO NOS ILUSIONEMOS QUE LUEGO VIENE EL PALO

NO NOS ILUSIO…PONGAN EL HORNO A FUNCIONAR QUE SE ME CALIENTA EL SUFLÉ 🥮🥮🔥🔥#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/ngSfzu28Ip

— DAZN España (@DAZN_ES) March 7, 2024