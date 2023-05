Fernando Alonso admite que está interesado en correr en la Fórmula 1 en 2026

Fernando Alonso ha comunicado que se siente «tentado a correr en 2026». Después de que Aston Martin anunciara su alianza con Honda a partir de 2026, al asturiano le han preguntado por las posibilidades de que forme parte de la selección de pilotos del equipo británico y él ha dejado la puerta abierta a continuar corriendo de verde para entonces.

«Es verdad que en 2026 hay otro cambio de normativa con los nuevos motores… y esa es otra tentación», aseguró el piloto español en la previa del GP de Mónaco. Cabe recordar que en 2026 entrará en vigor un cambio en el reglamento de los motores que permite ilusionarse al bicampeón del mundo de Fórmula 1. Desde Honda tampoco pondrían ningún problema a que Alonso fuera piloto de Aston Martin en 2026.

El CEO de Honda reconoció que Fernando «es un genio» y que le admiran mucho como piloto a pesar de las pequeñas rencillas que mantuvieron en el pasado. Durante su etapa en McLaren, el 14 calificó como «motor de GP2» al motor de Honda después de ver cómo todos le adelantaban en el GP de Japón sin que él pudiera hacer nada.

En declaraciones recogidos por GPFans, Alonso ha reconocido que podría continuar corriendo en 2026. Para entonces, el español tendrá 44 años. El jefe de Aston Martin, Mike Krack, también dejó la puerta abierta a que su piloto estrella continúe en 2026 si él así lo desea: «Creo que no hay ninguna razón para pensar que él no debería estar con nuestro coche en 2026. Quiero decir que no veo ni una sola razón por la que él no debería estar».

«Creíamos que estaríamos luchando por podios en 2024 y lo hemos hecho tres veces este año. Las cosas parecen ir mejor de lo que esperábamos y quizá eso supone tener la tentación de extender el contrato en el futuro, pero también está la tentación de acabar y hacerlo con una sonrisa en la cara», añadió Fernando Alonso antes de un Gran Premio de Mónaco que se presenta emocionante.