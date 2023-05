Honda celebra su llegada a Aston Martin y se rinde a Fernando Alonso: «Es un genio»

Aston Martin ha hecho oficial el acuerdo con Honda. El fabricante japonés será el encargado de suministrarle los motores a partir de 2026, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa de la F1. Por tanto, el equipo británico pondrá punto y final a su alianza con Mercedes para empezar una nueva etapa con un viejo conocido de Fernando Alonso.

El piloto asturiano ya sabe lo que es llevar motor Honda durante su desastrosa etapa en McLaren. «Motor de GP2. ¡Aaaarrrrg!», gritó el bicampeón del mundo por radio en el GP de Japón 2015 fruto de la impotencia al ver cómo todos le pasaban y él no podía hacer nada para defenderse. Aquel año estuvo marcado por las averías, penalizaciones, etc. Finalmente, en Woking, al final de la campaña decidieron cortar con Honda y comenzaron a trabajar con motor Renault.

Aquellas palabras de Alonso no sentaron nada bien en Japón que, de hecho, se lo tomaron como una humillación, y se cobraron su venganza cuando el español intentó correr las 500 millas de Indianápolis con ellos. Honda le negó la plaza y aunque explicaron los motivos, se presupone que fue por las famosas declaraciones por radio del ahora piloto de Aston Martin.

AMF1 Team has today announced it is entering into a works partnership with Honda from 2026.

The Japanese manufacturer will supply power units to the team from the 2026 season.

Find out more below.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) May 24, 2023