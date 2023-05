Aston Martin desvela su secreto mejor guardado: «Será algo enorme»

Aston Martin está trabajando sin descanso con la mira puesta en el futuro. Aprovechando el parón por la cancelación del Gran Premio de Emilia-Romaña, la escudería británica ha publicado un vídeo presumiendo de los avances de las futuras instalaciones de su propio túnel de viento para la Fórmula 1 que esperan poder estrenar en 2024.

«Será algo enorme… Hemos estado ansiosos para trasladarnos a la nueva fábrica… y ahora ves cómo todo se va materializando. El túnel de viento se terminará a finales de 2024, y todo va avanzando a un gran ritmo. Luego iniciaremos la transición hacia él», aseguró Dan Fallows, responsable técnico del equipo y una de las claves en la resurrección de los de Silverstone.

Hasta el momento, Aston Martin estaba utilizando el túnel de viento de Mercedes donde han creado el monoplaza de este año y harán el de 2024 también. Sin embargo, el equipo del millonario canadiense Lawrence Stroll es bastante ambicioso y sueñan con poder trasladarse a la nueva fábrica más pronto que tarde y hacer allí el AMR25. En el vídeo difundido en sus redes sociales, los de Silverstone muestran los avances del túnel a vista de dron.

With our colleagues due to start moving into our new AMF1 Team factory very soon, let's check in on the progress of our Wind Tunnel, which is well underway and making progress towards completion in 2024. pic.twitter.com/5pgkoInkLc

