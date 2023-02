El ‘fax’ del Barça también falla: Julián Araujo se escapó por 18 segundos

El Barcelona tenía cerrado el fichaje de Julián Araujo procedente de Los Ángeles Galaxy pero no se pudo hacer «por 18 segundos». Así lo confirmó el director de fútbol de la entidad azulgrana, Mateu Alemany, en la previa del encuentro contra el Betis. El directivo reconoce que trabajaron a contrarreloj para traer al lateral mexicano este martes antes del cierre del mercado invernal pero no entró dentro de tiempo.

«No llegamos a tiempo por un error informático que se está intentando clarificar», dijo Alemany este miércoles poco antes del inicio del partido de Liga contra el Betis. El club vivió en sus carnes algo similar a lo que le pasó al Real Madrid en su día con el fax y De Gea, aunque a mucha menor escala ya que Julián Araujo venía para reforzar el filial de Rafa Márquez tal y como desveló Alemany.

Según el director de fútbol de la entidad catalana el motivo de que no entrara a tiempo el fichaje del mexicano pudo ser a causa del sistema. Los últimos minutos del mercado siempre son una la locura, los equipos apuran para inscribir a sus últimos refuerzos y eso podría provocar que se colapse el sistema.

En Can Barça confían en que se resuelva la situación y dejan la puerta abierta a la posible llegada del lateral. «Es probable que sea a causa del sistema así que como son 18 segundos no sé que va a hacer FIFA», comentó Mateu Alemany en los micrófonos de Movistar+ en la previa del encuentro liguero contra el cuadro verdiblanco que acabó con victoria azulgrana. No obstante, el director de fútbol dejó claro que Julián Araujo «es un jugador que venía para el Barcelona Atletic».