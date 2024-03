La preocupación en el mundo del boxeo es máxima y no para de crecer. El mediático Ryan García, una de las actuales estrellas de este deporte que se debería estar preparando para pelear contra Devin Haney, publicó hace unos días inquietante vídeo en sus redes sociales en el que decía que estaba muerto y que le habían cortado la garganta, y ahora denuncia que fue violado por un miembro de su familia cuando era niño.

«Me violaron a los dos años, ¿cómo actuarías?» publicó Ryan García, para completar su denuncia en la red social X (antiguo Twitter) apuntando que fue «por un miembro de la familia. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo actuarías?» e insistiendo en que «fui violado cuando tenía dos años y tengo pruebas». Y va más allá: «He visto la peor mierda de mi vida. Estoy cansado de estar callado».

If I’ve lied about the things I’m saying and doing then yeah I’m tripping. But I’m not and everyone is coming at me like I’m on drugs and I’m going thru an episode nah! DRUG TEST ME! YOU WILL NEVER FIND DRUGS. If I did coke or drugs there would’ve been a video

Leaked already. — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 2, 2024

«¿Qué harías si te sujetaran y te hicieran mirar? Sí, estoy perdiendo el control. La mierda que he visto me duele por los niños», «La trata de personas es el comercio más grande del mundo. Y estoy sufriendo por ellos y yo soy el loco. Nadie está haciendo nada», «me sujetaron y me hicieron mirar. Realmente me rogaron que me uniera y dije… ¡qué os jodan!»» y «¡No miento, están lastimando a los niños! Y todos se quedan atrás diciéndome que me calle. Ya no me importa. Moriré por las almas inocentes secuestradas. Si no estás de mi lado, estás del lado del diablo», añade en otro mensaje. Todos ellos fueron borrados posteriormente, aunque quedaron numerosas capturas de usuarios en las redes.

El boxeador asegura que «las élites» lo ataron y lo obligaron a observar cómo violaban a los niños en el bosque: «Me sujetaron y me hicieron ver cómo violaban a niños pequeños… Hermano, me llevaron al maldito bosque y me ataron. No estoy bromeando, hermano, tengo pruebas. Me importa un carajo. Te mostraré todos los putos vídeos que puedas creer».

Ryan García: «Soy un Dios»

Andrew Tate, empresario y ex kickboxer profesional, advirtió a Ryan García sobre las consecuencias legales que podrían tener estas acusaciones: «Me importa un carajo, no pueden tocarme. Soy un Dios… ¿La gente va a apoyarme o dejar que me maten? Esa es la verdadera pregunta». Poco después, ante las acusaciones de que estaba tomando drogas, negó rotundamente que así fuera y aseguraba que iba a hacerse un test para que todos vieran que no está bajo los efectos de ninguna sustancia.

Andrea Celina, que se divorció del boxeador hace pocos meses, advirtió que Ryan García «parece que están bien… pero no lo está». Y lo explica así: «He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes… pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él», escribió en una historia de Instagram.