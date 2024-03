La extrella del boxeo Ryan García publica un vídeo y dice estar muerto: «Le cortamos la garganta»

Máxima preocupación en el mundo del boxeo. El mediático Ryan García, una de las actuales estrellas de este deporte que se debería estar preparando para pelear contra Devin Haney, ha publicado un inquietante vídeo en sus redes sociales en el que dice que está muerto y que le han cortado la garganta, generando un enorme revuelo a todos los niveles.

«Lo tenemos chicos. Ryan García, que en paz descanse. Perro» y «le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará», son dos de los extraños mensajes que se pueden descifrar en el vídeo del que todo el mundo hablan. Pocos entienden lo que pasa, pero queda claro que el boxeador no está bien. Para más inri, su ex mujer se ha pronunciado al respecto en las redes sociales.

Andrea Celina, que se divorció del boxeador hace pocos meses, advirtió que Ryan García «parece que están bien… pero no lo está». Y lo explica así: «He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes… pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él», escribió Andrea Celina en una historia de Instagram.

MARCH 3 SUNDAY 2024 we slit RG THROAT AND THRU HIM IN A BASKET NOBODY WILL FIND HIM BSABJANANANANANAJQKA ANAIQNANSBSNANABA A SNSNSNWKWNA S ANANSNSN SATAN SITTING AT THE TOP NOW. 666 pic.twitter.com/YIYfiWKm7G

— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 3, 2024