Evacúan a Alpine de su hotel en Imola por el temporal

El ciclón Minerva que azota parte de Italia ha puesto en riesgo el GP de Emilia-Romaña de Fórmula 1 que se celebraría este fin de semana. Las inundaciones provocadas en la región han afectado también al circuito de Imola, obligando a la evacuación de los trabajadores que se encontraban en él el martes y a prohibirles la entrada el miércoles. Pero también varios integrantes del equipo Alpine tuvieron que ser desalojados de su hotel a causa del temporal y reubicados en otro por precaución.

La disputa del Gran Premio está aún en duda, debido a los daños y destrozos que está provocando en estos días el ciclón en Italia y que están afectando especialmente a la región del noreste del país, que da nombre a la sexta prueba del Mundial de Fórmula 1. El circuito, por el momento, se encuentra cerrado, debido a las inundaciones provocadas por las lluvias y al riesgo de desborde del río Santerno que rodea la pista. Serán las autoridades quienes decidan en las próximas horas si permiten su disputa o no.

Mientras tanto, los equipos han ido llegando a la zona, aunque les ha sido prácticamente imposible trabajar, debido al estado en el que se encuentran los accesos y el propio circuito. Además, en el caso de la escudería francesa, han visto como parte de sus integrantes han tenido también que ser evacuados. La mayor parte del equipo no se habría visto afectado, pero el resto tuvieron que ser desalojados de su hotel como medida de precaución durante la tarde-noche del martes.

Según el periodista Nate Saunders, de la ESPN estadounidense, varios trabajadores del equipo Alpine tuvieron que abandonar el hotel en el que se encontraban debido a las inclemencias meteorológicas. «Unos cuantos de Alpine han tenido que buscar otro hotel, aunque la mayoría del equipo principal no se ha visto afectado», ha destacado en sus redes sociales.

La temporada no ha comenzado nada bien para los ex compañeros de Fernando Alonso, que en el plano deportivo están siendo incapaces de competir por sus aspiraciones al principio de temporada. La figura de Szafnauer está más que discutida y no es para menos, puesto que entre Gasly y Ocon suman sólo 14 puntos tras cinco grandes premios.

De cara a Imola pretendían introducir mejoras que les permitieran dar un salto. Algo que ya consiguieron de alguna forma en Miami, acabando en octava y novena posición. En caso de que se celebre la prueba, esta incorporación podría verse aplazada a Mónaco o Barcelona. La imposibilidad de probarlas con lluvia llevará a muchas de las escuderías a implementarlas finalmente en las próximas pruebas del Mundial.