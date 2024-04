En Inglaterra no se habla de otra cosa. El jugador de rugby Billy Vunipola, internacional con la selección británica y estrella del deporte en su país, ha sido condenado a cuatro meses de prisión y al pago de una multa de 240 euros por atentar a la autoridad y lesionar a un agente que acudió a una discoteca de Palma de Mallorca por una pelea.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Palma en funciones de guardia celebró este domingo un juicio rápido contra el jugador de 31 años, en el que reconoció haber atentado contra un agente y haber causado un delito leve de lesiones, por lo que también deberá indemnizar al perjudicado con 500 euros, como recoge la sentencia.

Los hechos ocurrieron el domingo hacia las 4:30 horas en un local de ocio del Paseo Marítimo de Palma, donde Vunipola se vio implicado en una pelea y el personal de seguridad trató de reducirlo y expulsarlo del establecimiento, por lo que fue requerida la Policía. Al ver la corpulencia del hombre, que iba sin camiseta y hacia aspavientos con las manos, los agentes desalojaron el local, cuando Vunipola se encaró e intentó agredirles. Le pidieron que depusiera su actitud y dio un manotazo a uno de ellos, por lo que tuvieron que recurrir al uso de una pistola táser.

Tras ser inmovilizado, el hombre fue conducido al hospital Son Espases de Palma, donde fue valorado por los sanitarios y fue arrestado. El domingo por la tarde pasó a disposición judicial en los juzgados de Palma, donde reconoció que no atendió a las órdenes de los policías y que, cuando trataron de reducirlo, se abalanzó sobre uno de ellos. A raíz de lo ocurrido, Vunipola ha admitido este lunes en un comunicado que fue detenido en Palma por un «desafortunado malentendido», y negó que hubiera habido violencia ni amenazas.

El jugador de rugby confirmó que se había visto inmerso en dicho incidente a la salida de un club en la capital balear, pero que al contrario de lo que se ha informado «no hubo violencia, ni peleas y no amenacé a nadie en ningún momento, con botellas o sillas o cualquier otra cosa», aseguró. «He pagado una multa de 240 euros. La investigación policial está cerrada», indicó el inglés, quien agregó que colaborará con su club, el Saracens, en el proceso interno que abra y que pide «disculpas sin reservas» a los implicados.

En Inglaterra alucinan con los vídeos y fotos del incidente que están saliendo a la luz en varios medios británicos, en los que se ve al jugador de rugby desafiante, riéndose y luego siendo reducido con la pistola táser tras mostrarse muy agresivo con la Policía.

