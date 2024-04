Estos son los mejores memes del Barcelona-PSG de Champions

El partidazo de este martes entre el Barcelona y el PSG trajo cola y las redes sociales se llenaron de memes tanto en la previa como durante el transcurso del choque. La expectación porque dieran las 21:00 horas y echase a rodar el balón era máxima tras el 2-3 de la ida en el Parque de los Príncipes. Ambos equipos se juegan el pase a las semifinales de la Champions League, uno cinco años después, como el Barça, y otro tres, en el caso del Paris Saint-Germain.

Ha pasado un lustro desde que el Barcelona no llega a unas semifinales de Champions. Fue en la temporada 2018-19 cuando el conjunto azulgrana lo consiguió, pero fue eliminado trágicamente en Anfield ante el Liverpool. Ahora tienen la oportunidad de volver a colarse entre los cuatro mejores del continente, pero no será fácil. Enfrente tienen a un PSG con ganas de redimirse, de hacer un gran papel y mejorar la imagen mostrada en Francia hace seis días.

Pero no será nada fácil. El PSG cuenta con la inquebrantable presencia de Kylian Mbappé, el mejor jugador del mundo en la actualidad y que no tocó apenas la pelota en la ida. El francés es conocedor de que no realizó una gran actuación en su estadio, por lo que llegará con más ganas que nunca de dejar su sello en la eliminatoria. Si está bien, el conjunto parisino tiene mucho que ganar. Y el Barcelona mucho que temer.

El PSG llega a este partido completamente descansado. La Ligue 1 decidió aplazar el partido del fin de semana para que pudiesen llegar en plenas facultades al partido de vuelta. Por ello, Luis Enrique ha podido preparar el equipo desde que Anthony Taylor pitó el final en París. Seis días de focalización absoluta en este encuentro de vuelta.

Cabe destacar que el partido de ida acabó con un resultado final de 2-3 a favor del Barcelona, pero la norma de los goles fuera de casa desapareció hace dos años. De esta manera, si el PSG gana por la mínima, el encuentro se irá a la prórroga. Y si ganan por diferencia de dos estarán clasificados para las semifinales. Eso sí, el equipo francés deberá ir al ataque, ya que no les vale el empate. Mbappé no ha dicho su última palabra y es el gran peligro y principal baza para pasar a la siguiente ronda.

Los mejores memes del Barcelona-PSG

Los memes del Barcelona-PSG estuvieron protagonizados en cierta parte por la vuelta de Ousmane Dembélé a la ciudad condal. Ese es uno de los grandes alicientes de este martes y por eso los aficionados recordaron la cabeza de cerdo que le lanzaron a Figo hace varios años cuando regresó al Camp Nou como jugador del Real Madrid.

Otros se acordaron con más memes del abucheo que sufrió el pasado lunes en su llegada con el equipo al hotel del PSG en Barcelona.

Y, cómo no, también tuvo su protagonismo el debate del ADN Barça que mantienen Luis Enrique y Xavi Hernández en sus ruedas de prensa.

También estaba el asunto de la mejoría del Barça desde el día en que su entrenador, Xavi, dijo que se marchaba y la increíble racha de resultados que han encadenado.

Y también hubo lugar para esos jugadores que han resurgido en el Barça como Joao Félix, Raphinha y Joao Cancelo y que hace unos años sufrían en sus anteriores equipos.