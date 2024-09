Esto es lo que el City dice a sus jugadores para tranquilizarles ante el juicio por fair play financiero

El Manchester City se enfrenta al juicio que puede cambiar la historia del fútbol, pero sus jugadores están tranquilos. Desde el club lanzaron un mensaje al vestuario transmitiéndoles la calma que tienen en la directiva. A pesar de los 115 cargos que pesan contra la entidad por saltarse la normativa del fair play financiero, en el Etihad consideran que no perderán y que la amenaza del descenso que se cierne sobre el conjunto mancuniano quedará en nada.

En Inglaterra revelan el mensaje de tranquilidad que desde la directiva se ha dado a los jugadores. Tanto Ferran Soriano, CEO del club, como Txiki Begiristain, director deportivo, están seguros de que no pasará nada. Todo quedará en nada, puesto que afirman que «el Manchester City no ha roto ninguna regla», por lo que creen que no serán sancionados.

De los cargos a los que se enfrentan, 54 de ellos corresponden a la falta de transparencia e información en lo referente a los ingresos de los citizen. De ahí vienen las sospechas de que se camuflaron como patrocinios las inyecciones económicas provenientes de Abu Dabi. De esa forma, el club habría realizado grandes desembolsos en el mercado, con un dinero que habría llegado a las arcas del club incumpliendo la normativa y que, por tanto, les habría hecho saltarse el fair play financiero.

Pero el pensamiento del club es que saldrán indemnes de las acusaciones que pesan sobre ellos. Desde Inglaterra afirman que el Manchester City lleva años tratando de tranquilizar a sus jugadores, haciéndoles ver que no pasará nada, a pesar de que hay una seria amenaza de descenso sobre ellos.

Se basan en unas declaraciones que hizo en su momento Aymeric Laporte. El ahora futbolista del Al-Nassr, vistió durante cinco años la elástica skyblue y reveló en una ocasión lo que les había trasladado la directiva de la entidad. «Cuando se supo la noticia, el director deportivo y el CEO vinieron y le dijeron a todos los jugadores y al personal que todos podemos estar muy tranquilos porque el Manchester City no ha roto ninguna regla», señaló entonces el jugador.

«Nos dijeron que todo estaba bien, por eso todos pensamos que el City estará bien. No creo que haya ningún problema», volvió a afirmar el central de España, confiando en que la palabra de los dirigentes del Manchester City sea la que se imponga en el juicio que se abre este lunes contra el club.

El Manchester City, a juicio

Al Manchester City le investigan por 115 infracciones detectadas por la Premier League. De estas, 54 corresponden a un incumplimiento por parte del club de proporcionar información financiera entre 2009 y 2018, relacionado con sus altos ingresos por patrocinio. Otras 14 responden a incumplimiento de información precisa sobre contratos de jugadores y entrenadores en ese mismo tramo de tiempo, en especial atención a pagos extraoficiales a Roberto Mancini y Yaya Touré.

Otras cinco infracciones corresponden a incumplimiento de las normas UEFA y fair play financiero entre la temporada 2013-2014 y a 2017-2018. Por otro lado, siete son por incumplimiento de las normas de la Premier League entre 2015 y 2018. Y por último, 35 infracciones por falta de cooperación entre diciembre de 2018 y febrero de 2023 con la investigación de la Premier League.