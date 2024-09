Guardiola se hace la víctima por el juicio al City: «Hay muchos abogados en Inglaterra y en España»

Pep Guardiola habló en rueda de prensa sobre el juicio contra el Manchester City. La Premier League acusa al vigente campeón inglés de violar 115 veces el Fair Play Financiero entre 2009 y 2019. Este juicio comenzará el lunes 16 de septiembre y podría durar cerca de 10 semanas, por lo que se espera que se conozca la resolución a principios de 2025. Mientras tanto, el técnico fue preguntado por ello en la previa del Brentford e ironizó diciendo que «hay muchos abogados en Inglaterra y España».

«No hablo de ello. No somos abogados. Erling Haaland no es abogado, así que no hablamos de ello. Hay muchos abogados en Inglaterra y en España. Pero espero, vamos a esperar y vamos a ver. Lo que va a pasar es con el panel independiente y aceptaremos la sentencia», señaló en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado entre el City y el Brentford al ser preguntado si había hablado con el club y los jugadores sobre lo que podría pasar si les declaran culpables.

Así se refirió el catalán a la situación a la que se enfrenta el club citizen, que está acusado de 115 cargos por supuestas infracciones financieras después de ser remitido a una comisión independiente en febrero de 2023 tras una investigación de la Premier League de cuatro años. Y el juicio por este caso comienza este lunes, aunque se podría alargar hasta casi el mes de diciembre.

El entrenador celebró que comience «pronto» y deseó que también acabe «pronto». Eso es lo que espera, «comenzar pronto y, con suerte, terminar pronto». «El comité independiente decidirá, y estoy deseando con ansias la decisión», confesó Pep Guardiola, consciente de que su club podría enfrentarse a una fuerte sanción de puntos, una multa severa o incluso la expulsión de la competición si es declarado culpable.

El Manchester City ha negado cualquier irregularidad y ha afirmado que tiene «pruebas irrefutables» para demostrar su caso. Ahora, el juicio podría durar 10 semanas, por lo que la sentencia se conocerá a principios del año que viene, aunque un proceso de apelación podría prolongarse aún más.

«Estoy contento de que empiece el lunes y sé que habrá más rumores sobre las sentencias que salgan y ya veremos». «Sé lo que la gente busca, sé lo que esperan, pero he dicho que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que ya veremos», concluyó el técnico de Santpedor.

Centrados en el Brentford

El Manchester City recibe este sábado al Brentford en el Etihad Stadium, en el partido correspondiente a la jornada cuatro de la Premier League. El conjunto que dirige Guardiola quiere mantener su pleno de triunfos en este inicio de temporada frente a un Brentford que suma seis puntos de los nueve posibles. Los vigentes campeones pretenden hacerse fuertes en casa y no dejarse sorprender tras el siempre peligroso parón de selecciones.

Comenzaron el curso ganando en los penaltis al Manchester United para llevarse el primer título de la temporada, la Community Shield, y luego superaron dos duras pruebas en Stamford Bridge y el Olímpico de Londres ante Chelsea y West Ham. Entre medias golearon al recién ascendido Ipswich en su estreno liguero como locales.