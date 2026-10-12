Estados Unidos – España femenina: cuándo se juega el partido amistoso, horario y dónde ver por televisión gratis en directo y en vivo online

Se acaba el parón internacional y España lo cerrará enfrentándose, por segunda vez en varios días a Estados Unidos en suelo americano. La selección española de fútbol femenino espera sumar otro nuevo triunfo ante una de las grandes potencias de este deporte, aunque son conscientes de que no será fácil porque querrán tomarse la revancha del 0-2 que sufrieron hace unos días. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo gratis lo que suceda en Pensilvania.

Estados Unidos – España: a qué hora empieza el partido amistoso de la selección española femenina

La selección española de fútbol femenino sigue al otro lado del charco donde hace unos días jugó un partido amistoso en el que consiguieron ganar por 0-2 a Estados Unidos con los goles de Patri Guijarro y Eva Navarro en la ciudad de Washington. Ahora vuelve a verse las caras con las americanas, pero en esta ocasión el choque se disputará en Pensilvania. El duelo de las de Sonia Bermúdez se jugará en la madrugada del martes 13 al miércoles 14 de octubre, arrancando en el Subaru Park a la 1:00 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Estados Unidos – España femenina: canal de TV y cómo ver online

El medio de comunicación que tiene la posesión de los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva estos dos encuentros amistosos de la selección española de fútbol femenino en América es RTVE. El Estados Unidos – España se puede ver por televisión en directo mediante el canal Teledeporte, el cual es gratis, así que el partido se podrá ver en abierto. Todos aquellos usuarios del ente público que quieran disfrutar del choque en streaming y en vivo online podrán descargarse la aplicación RTVE Play en un teléfono móvil, tablet y smart TV y así ver todo lo que ocurra en el Subaru Park de Pensilvania.

Tenemos que recalcar que en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa, durante y post de este partido amistoso de la selección española femenina. Una vez concluido el choque Estados Unidos – España publicaremos la crónica y compartiremos con nuestros lectores las declaraciones de las protagonistas que nos lleguen desde el otro lado del charco.

Dónde escuchar por radio gratis en directo el Estados Unidos – España

Además, aquellos seguidores de la selección española de fútbol femenino que no puedan ver por cualquier motivo por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming este encuentro amistoso podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser podrán conectar con Pensilvania para contar lo que esté ocurriendo en el Estados Unidos – España.

¿En qué estadio se juega el partido amistoso Estados Unidos – España?

El Subaru Park, ubicado en Pensilvania, será el estadio donde se juegue este segundo amistoso entre Estados Unidos y España. La casa de los Philadelphia Union de la MLS se inauguró en 2010 y tiene capacidad para unos 18.500 espectadores, por lo que se espera una buena entrada para ver al equipo de su país ante las vigentes campeonas del mundo.