Estados Unidos abre la puerta al talento español en los eSports

La industria de los deportes electrónicos, o eSports como son más conocidos, ha llegado para quedarse. Fuente de recursos inexplorados (en 2019 su inversión publicitaria en España alcanzó los 22,5 millones), también se ha convertido en una novedosa puerta para conseguir oportunidades impensables hace sólo un lustro. Como estudiar en Estados Unidos mediante becas que premian a chicos con talento por competir al otro lado del Atlántico en representación de las universidades e institutos más prestigiosos del país.

“En 2016 apenas había siete colegios de EEUU que ofrecían unas 20 becas para eSports en total. En 2019 crecieron hasta los 170 centros y ahora son 250. La oferta se ha disparado hasta las 2.000 plazas. Y son becas que pueden llegar incluso a constituir el 100% del valor de un curso con cuantías que han alcanzado máximos de 66.000 dólares”, explica William Touchard, CEO de AWEX Education, institución vanguardista en España en la búsqueda de estas oportunidades.

De Sevilla a Maryland

Manuel Fernández, sevillano de 17 años, es uno de estudiantes españoles que ya sacado partido de sus habilidades con los eSports para formarse en EEUU. “A mí se me da bien Fornite”, comenta ya desde casa de sus padres tras haber pasado todo el curso 21-22 en la West Nottingham Academy, un High School del Estado de Maryland que lo ha becado para unirse a su comunidad. Para el próximo curso repetirá. También becado, obvio.

Participante habitual de competiciones en España y Europa, Manu se aficionó a los mejores streamers de EEUU. “Ahí fue cuando decidí darle un cambio a mi vida para estudiar en América y, de paso, jugar con la ventaja de hacerlo más rápido por la cercanía a sus servidores”, explica.

Dice Manu que sus conocidos “fliparon” al saber de la noticia. “Nadie se creía que pudieran becarme por jugar videojuegos. Lo ven como algo de ocio. Siempre está el estigma de que jugar no sirven para nada”, añade. “Pero es que en EEUU no te recompensan por jugar, sino por ser bueno. Aquí en España es impensable. Lo normal es que incluso tus padres no te apoyen. Los míos, sin embargo, lo vieron como una oportunidad única para mejorar mi formación. Les daba algo de miedo el cambio de vida, claro, pero desde el primer día en mi instituto se volcaron conmigo. Eso les tranquilizó”, cuenta con un discurso mucho más maduro que su edad.

Oportunidad creciente en España

Casos como el de Manu, por ahora, no hay muchos. “De los 8.000 españoles que estudian en EEUU, se cuentan con los dedos de las manos los chicos que han solicitado una beca para estudiar allí en la modalidad de los eSports. Pero no por falta de oferta, al contrario: sobra. De hecho, la oferta global ha incrementado hasta un 20% y un 25% en el caso de las chicas tras las restricciones por la Pandemia. Lo que falta es demanda interna. Nosotros queremos romper esa barrera y ayudar a los chicos a cumplir su sueño de estudiar en EEUU también gracias a los eSports”, analiza William Touchard, CEO de AWEX Education.

“Los primeros institutos que pusieron en marcha campañas de apoyo a los eSports comenzaron en EEUU en 2016. Y su desarrollo ha sido exponencial. Ahora se han hecho un hueco en las ligas deportivas de los colegios y Universidades, que son, por cierto, más agresivas incluso que los High School en su búsqueda de fichajes para los eSports”, revela.

“Es que las Universidades pagan mucho. Ahí es donde realmente se ve el nivel. En mi instituto ya hay varias haciéndonos seguimientos”, corrobora Manu. “A lo mejores se los rifan. Uno de nuestros alumnos ha llegado a tener varias ofertas jugosas de universidades en División 1 para sumarse a sus equipos de eSports”, completa.