Espeluznante lo de Raducanu en pleno partido: ve a su acosador en la grada y se esconde llorando

Emma Raducanu vivió un momento durísimo este martes en pleno partido en Dubái. La joven tenista británica se percató de que su acosador estaba en la grada del torneo de categoría 1000 que se celebra estos días en Emiratos Árabes Unidos y colapsó. La deportista se puso a llorar y se escondió juto a la silla del juez de silla tras ver a ese hombre que le había acosado previamente, de ahí que se tuviera que parar su partido con la checa Karolina Muchova.

El individuo, tal y como confirmó después la WTA, se había acercado a Raducanu después del triunfo de Emma el lunes en primera ronda frente a la griega Maria Sakkari. Por si fuera poco, fue capaz de entrar al segundo partido de la británica, por lo que la seguridad del estadio tuvo que sacarle del recinto después de que la tenista informara de la situación a la juez de silla visiblemente desespearada y aterrorizada. El partido, interrumpido por la lluvia, estaba programado en la pista 2 y terminó con la victoria de Muchova, por 7-6(6) y 6-4, aunque seguramente lo deportivo ayer fue lo de menos para Raducanu, que sufrió uno de los peores momentos de su vida y de su carrera.



Ahora, la WTA va a tomar medidas. La primera de ella es que la identidad del acosador será distribuida a lo largo de todos los torneos del circuito femenino para que se le prohíba la entrada. La Asociación de Tenis Femenino publicó un comunicado después de lo ocurrido asegurando que están «trabajando activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle el apoyo necesario».

No es la primera vez que Emma Raducanu es acosada. Entre el 1 de noviembre y el 4 de diciembre de 2021 sufrió varios episodios de acoso por parte de Amrit Magar, que era conductor de reparto de Amazon, y que provocaron una orden de alojamiento de cinco años, en los cuales Magar no podía acercarse a menos de 1,6 kilómetros de la tenista británica, que desafortunadamente está teniendo que lidiar con este tipo de situaciones, lamentables e inaceptables para cualquier persona.

«Siento que me han robado la libertad, estoy mirando a mi alrededor constantemente. No me siento segura ni en mi propia casa», declaraba la deportista por aquel entonces tras los episodios de acoso sufridos en su propia casa, algo que ahora ha tenido que volver a vivir durante un partido de tenis.

WTA statement on the security incident in Dubai:

On Monday, February 17, Emma Raducanu was approached in a public area by a man who exhibited fixated behavior. This same individual was identified in the first few rows during Emma’s match on Tuesday at the Dubai Duty Free Tennis…

— wta (@WTA) February 19, 2025