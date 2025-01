Una tenista evita echarse un spray contra las picaduras de insectos por miedo a dar positivo en dopaje

Emma Raducanu ha reconocido en rueda de prensa que rechazó recibir tratamiento contra las picaduras de insectos, los cuales le provocaron una leve reacción alérgica. Así lo decidió la tenista británica por temor a que cualquier sustancia del medicamento pudiera dar un resultado positivo en un control antidopaje.

Y es que el día anterior a comparecer ante los medios de comunicación, Raducanu sufrió la picadura, pero se negó a echarse el spray antiséptico que le proporcionaron porque no quería correr el riesgo de tomar una sustancia prohibida. «Algo me picó muy fuerte. No sé si un mosquito, una hormiga o qué fue. Pero supongo que soy alérgica», explicó la tenista que llegó a ser número 10 del mundo.

«Tanto la mano como el tobillo se me inflamaron mucho. Me dieron un spray antiséptico, natural, para intentar aliviar las picaduras, pero no quise aceptarlo. No quería ponérmelo, así que me dejaron allí con el tobillo y la mano hinchados. Pensé: ‘Voy a aguantar, no quiero correr riesgos’», agregó Raducanu.

El miedo por ingerir alguna sustancia que dé un resultado adverso en un control antidopaje se ha extendido en los últimos meses en el circuito tenístico, sobre todo desde que salieran a la luz los positivos de Jannik Sinner e Iga Swiatek durante la pasada temporada: «Obviamente es una preocupación que todos tenemos en nuestra cabeza», recalcó la deportista.

Raducanu hizo hincapié en que «todos estamos en el mismo barco. Creo que se trata de cómo gestionamos lo mejor que podemos lo que es controlable. Si sucede algo que se escapa de nuestro control, entonces será un poco complicado intentar demostrarlo».

La británica ya tiene ganas de debutar en el Abierto de Australia que se disputará del 12 al 26 de enero. Se medirá en primera ronda a Ekaterina Alexandrova, vigesimoséptima en el ranking de la WTP.