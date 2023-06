España se vuelve a ilusionar con el Mundial: segunda favorita detrás de una debilitada Estados Unidos

La selección española masculina de baloncesto vuelve a ilusionarse con el Mundial, que arrancará dentro de dos meses y se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia. La FIBA ha publicado su primera estimación de máximos favoritos al títulos y ha situado al equipo de Sergio Scariolo en segunda posición solo por detrás de Estados Unidos, aunque el equipo norteamericano no llevará a sus máximas estrellas al torneo.

Los famosos Power Rankings que elabora la FIBA antes de cada gran campeonato, y que van evolucionando con el paso de las semanas según se van conociendo altas y bajas en las distintas selecciones, vuelven a señalar a España, vigente campeona mundial tras su título en China 2019, como clara aspirante a lo máximo.

«España es un monstruo de equipo e incluso si aparece con jugadores de 12 años sabes que correrán lo mismo, harán los mismos trucos defensivos y tendrán la misma química que cualquier otro equipo con ESPAÑA estampado en el pecho. No tienen a las súper estrellas universales como antes, pero bueno, a quién le importa, son España y probablemente ya vayas perdiendo por 10 en el calentamiento», avisa la FIBA con mucho gracejo en la web oficial del Mundial.

Con estas credenciales, España está por delante de los pronósticos de Francia, tercera y que acaba de confirmar que no contará con la gran promesa del baloncesto mundial, Victor Wembanyama, que prioriza su preparación para la NBA tras ser elegido por San Antonio Spurs en la primera posición del Draft. Completan el ‘Top 5’ Australia y la Eslovenia de Luka Doncic.

