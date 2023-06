Lorenzo Brown siembras las dudas sobre su participación en el Mundial con España

El Mundial de baloncesto está a la vuelta de la esquina y España tratará de revalidar el título obtenido en 2019 ante Argentina en la final. Entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre, Sergio Scariolo podrían contar con una sensible baja. Y esa es la de un Lorenzo Brown que ha sembrado todas las dudas sobre su presencia en esta gran cita después de ganar con el Maccabi de Tel Aviv la liga de Israel.

«No lo tengo claro, no sé si estaré en el Mundial con España. Estoy pensándome no ir», comienza el jugador de Rockford. Y es que Brown acudió al pasado Eurobasket como novedad después de conseguir el pasaporte español y consiguió llevar a España a lograr el título. De hecho, este proceso de nacionalización fue muy sonado, pero que acabó con un final para recordar. Estas declaraciones distan de lo que manifestó hace varios meses sobre su participación en la gran cita. Preguntado por su intención de estar con España en el Mundial, Brown no dejó lugar a dudas: «Seguro».

El jugador de Maccabi ha vuelto a demostrar esta temporada que es uno de los bases más en forma de Europa, por lo que España tenía en sus manos a un gran activo para tratar de ganar el Mundial. En la selección cayó de pie nada más aterrizar siendo decisivo en los cruces, entrando incluso en el Mejor Quinteto del torneo.

Pero cabe destacar que Brown ha tenido una temporada muy larga, al igual que los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, y se está pensando muy seriamente su presencia en el Mundial de Japón, Indonesia y Filipinas. Las lesiones son un factor muy a tener en cuenta y en una entrevista con el al periodista Tomer Givati, soltó la bomba en torno a su futuro más cercano:»Ha sido una temporada muy larga, mi cuerpo estaba empezando a resentirse, tengo dolor. Cada paso que doy es como una tortura. Vamos a ver cómo van las cosas en verano…».