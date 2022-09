Antepenúltima prueba antes del Mundial. España jugará en La Romareda ante Suiza el encuentro perteneciente a la quinta jornada de la Liga de Naciones. Un duelo donde los de Luis Enrique tendrán el reto de sumar tres puntos para seguir acercándose a la fase final que se disputará el próximo mes de junio. También, este partido servirá para que el asturiano siga probando a su equipo antes de Qatar. El seleccionador tendrá la oportunidad de dar minutos a jugadores que se estrenan con la Selección, como es el caso de Borja Iglesias y Nico Williams, y de ver cómo están otros futbolistas que siguen peleando por colarse en la lista que se conocerá el próximo mes de noviembre.

Aunque es inevitable que los pensamientos del vestuario de la selección española se trasladen a Qatar, el objetivo que prima por encima de todo no es otro que lograr los cuatro puntos que clasifiquen a la selección española a la final four de la Liga de Naciones. En Las Rozas se tiene un muy buen recuerdo de la cita de Milán, donde el combinado nacional fue capaz de ganar a Italia y plantó cara a Francia, vigente campeona del mundo. Los de Luis Enrique necesitan cuatro puntos en estos dos partidos para repetir participación, aunque si ganan a Suiza y Portugal no hace lo propio ante la República Checa, el objetivo estará cumplido.

Para este encuentro Luis Enrique apostará por un once que poco tendrá que ver con el que sacará el próximo martes ante Portugal en Braga. El que sí repetirá en ambos partidos será Unai Simón. La defensa estará formada por Dani Carvajal, Pau Torres, Eric García y Jordi Alba. En la medular formarán Busquets, Gavi y Pedri, mientras que en la delantera apuntan a ser titulares Sarabia, Morata y Ferran Torres, aunque no se puede descartar la presencia de Yeremy Pino.

Evitar el descenso

Enfrente estará un equipo helvético cuyo principal objetivo es no quedar en el último puesto del grupo, que le llevaría a descender a la Liga B. «Intentaremos defender la permanencia en la Liga A», afirmó en rueda de prensa el seleccionador suizo Murat Yakin, que marcó el camino para el encuentro ante España.

En su anterior enfrentamiento con España, «dominamos, hicimos circular bien el balón y a España le causamos dificultades. Ese es el punto de partida para mañana, seguir donde lo dejamos el anterior», afirmó Yakin.

El seleccionador suizo se congratuló de poder contar ya con todo su potencial, incluido el centrocampista del Chelsea Denis Zakaria, que llega tras superar una larga lesión.