España prepara el partido contra Brasil sin Rodrigo

La selección española preparó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el duelo contra Brasil que se celebrará el martes en el estadio Santiago Bernabéu con la única ausencia de Rodrigo Hernández. El jugador del Manchester City no se ha entrenado en los últimos días por motivos personales y no se conocerá hasta la tarde del lunes si estará disponible o no para el encuentro, aunque parece complicado que pueda estar disponible.

El que sí se entrenó junto a sus compañeros con normalidad fue Álvaro Morata. El capitán ha superado los problemas estomacales que no le han dejado trabajar con normalidad en los últimos días, pero está recuperado y apunta a titular contra Brasil en el estadio Santiago Bernabéu.

Tras perder contra Colombia, España se mide a Brasil en el estadio Santiago Bernabéu. Los hombres de Luis de la Fuente buscarán la victoria ante la pentacampeona del mundo para finalizar con buenas sensaciones esta semana de concentración, la última antes de la Eurocopa de Alemania. Por otro lado, Brasil llega al Santiago Bernabéu tras haber ganado a Inglaterra en Wembley. Endrick hizo el gol de la victoria en el tramo final del encuentro.

Esta será el noveno enfrentamiento entre España y Brasil a lo largo de la historia. La selección española ha perdido en cinco ocasiones, ha ganado dos y ha empatado dos. La última vez que se vieron las caras fue en la final de la Copa Confederaciones de 2013, donde el combinado carioca ganó 3-0 en Maracaná.

Los deberes de España

Luis de la Fuente tiene deberes. No tiene un problema, de momento, pero sí muchas cosas que analizar y que quedaron en evidencia en el partido que perdió España contra Colombia en el estadio Olímpico de Londres. Especialmente, en una segunda mitad donde el combinado nacional dejó una imagen muy preocupante, ya que fue dominada y sobrepasada por un conjunto cafetero que se apoyó en James Rodríguez, que ya ha jugado sus 50 mejores partidos de fútbol en su carrera, pero dejar al conjunto español totalmente fuera de juego.

Tras el partido, De la Fuente aseguraba ante los medios de comunicación que se aprende más en las derrotas que en las victorias. Y puede tener razón. Tras perder hacer justamente un año su primer y, hasta el duelo de Londres, único partido como seleccionador absoluto español frente a Escocia en Glasgow, la selección española se repuso para dar la vuelta a la situación y terminar sacando adelante a un equipo que meses después ganaría más de una década después un título, tras conquistar la Liga de Naciones frente a Croacia en Glasgow.

La derrota contra Colombia debería haber dejado pocas heridas. Al fin y al cabo, España llevaba 12 meses sin perder, había ganado la Liga de Naciones y se clasificó por la vía rápida para la Eurocopa que se celebrará el próximo verano en Alemania, pero el problema siempre son las formas. Hay maneras de caer y maneras de caer. Y ante Colombia fue la peor posible.

De la Fuente pudo comprobar en el estadio Olímpico de Londres que esta España no está para hacer grandes pruebas. En cuanto rompen su columna vertebral, esa que forman Unai Simón, Carvajal y Rodrigo, se debilita. Y, curiosamente, ante Colombia no jugaron ninguno de los tres. Esta selección española, difícil de ganar, como ha demostrado durante todos estos meses, depende mucho de una base que no se debe tocar y de unos jóvenes desequilibrantes, como son Nico Williams y Lamine Yamal, que marquen la diferencia arriba.

También, el seleccionador abandonó la capital inglesa con la sensación de que hay jugadores que han podido desaprovechar la oportunidad. Es cierto que es un amistoso, pero también es verdad que los hombres que jugaron contra Colombia tendrán muy difícil repetir ante Brasil, por lo que el siguiente partido, si están convocados, será ya previo a la Eurocopa. Jugadores como Pedro Porro y Pablo Sarabia han podido dejar escapar un tren que difícilmente volverá.