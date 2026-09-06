España se lleva un susto en el Mundial: las jugadoras, desalojadas de su hotel en plena noche

La selección española, al igual que el resto de participantes de la Copa del Mundo de Berlín, fue desalojada de su hotel de concentración en la madrugada de este domingo tras saltar la alarma de incendios del edificio. Por lo visto, saltó la alarma de incendios y eso provocó que acudieran rápidamente los bomberos.

Varias jugadoras, como la belga Elise Ramette o la australiana Stephanie Talbot, compartieron en su cuenta de Instagram vídeos del momento enel que se ve, pasadas las 02:00 hora local (00.00 GMT), a todas las jugadoras aguardando en la calle junto a la policía. La selección estadounidense fue la única que no se vio afectada por este acontecimiento, dado que están alojadas en otro hotel.

«Saltó la alarma de incendios y vinieron los bomberos, pero se marcharon rápido», explicaron a EFE fuentes del combinado nacional de un incidente que no pasó a mayores. Por suerte, todo se quedó en un susto y las jugadoras pudieron volver a sus habitaciones rápidamente.

Este domingo, continúa la disputa de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial con un Italia vs Estados Unidos como plato fuerte del día, además de los duelos entre Turquía vs Australia, China vs Chequia, Puerto Rico vs Bélgica.

En el caso de España, se la jugará este lunes contra Japón. Tras la derrota ante Mali, el combinado de Miguel Méndez se quedaba contra las cuerdas, pero la derrota de las niponas frente a Alemania lo deja todo completamente abierto para la última jornada.

Los cuatro equipos empatan a una victoria. Las españolas dependen de sí mismas gracias al +21 que tienen de basket average, que será lo que decida quién pasa como primera. Si ganan a Japón, tendrían casi asegurado su pase a los cuartos de final, en función de lo que haga Mali, que es la única con el average positivo (+4), ya que las asiáticas tienen -11 y las anfitrionas, Alemania, -14.