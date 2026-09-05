España se estrella contra Mali y se complica el Mundial

España sufrió un inesperado tropiezo ante Mali en la segunda jornada del Mundial femenino de baloncesto. La selección española, que apenas había tenido 15 horas para recuperarse de su brillante victoria contra Alemania, acusó el cansancio y terminó cayendo por 82-73 ante un rival mucho más físico, intenso y acertado. Un serio aviso para el equipo dirigido por Miguel Méndez, que se complica el camino hacia el primer puesto del grupo y se jugará buena parte de sus opciones el lunes frente a Japón.

Desde el comienzo se pudo comprobar que España no tenía la energía del estreno. Mali salió sin complejos, dominó el rebote ofensivo y encontró demasiadas facilidades para correr. Las españolas reaccionaron tras un mal inicio y consiguieron equilibrar el encuentro gracias a la aportación de su segunda unidad. Iyana Martín, Awa Fam y Megan Gustafson sostuvieron al equipo en ataque, mientras Alba Torrens no participó en el encuentro. A pesar de todos los problemas, España llegó al descanso por delante en el marcador (32-34).

Todo cambió tras el paso por los vestuarios. Mali elevó todavía más su intensidad y España fue incapaz de igualar su poderío físico. Sika Koné impuso su ley en la pintura y el conjunto africano comenzó a castigar también desde el perímetro. Los triples de N’Diaye, Dembele y la propia Koné abrieron una brecha que fue creciendo durante un tercer cuarto desastroso para los intereses españoles. El parcial de 31-19 dejó a Mali diez puntos por delante antes del último periodo (63-53).

Iyana Martín no se rinde

España trató de agarrarse al partido en el último cuarto, pero nunca llegó a completar la remontada. Iyana Martín asumió la responsabilidad en el peor momento y mantuvo viva a la selección con varias penetraciones y dos triples consecutivos. Gustafson también peleó cada balón cerca del aro, aunque Mali supo responder a todos los intentos españoles.

Koné volvió a aparecer cuando más la necesitaba su selección y cerró cualquier posibilidad de reacción. España, desacertada desde el triple y superada en el rebote, terminó entregando una derrota tan inesperada como dolorosa. Tras arrollar a Alemania en su estreno, el equipo de Miguel Méndez recibe su primer golpe serio en Berlín y queda obligado a reaccionar contra Japón para evitar que el Mundial se le ponga definitivamente cuesta arriba.