España evita otro incendio goleando a Corea del Sur

España se reencontró consigo misma ante Corea del Sur. La Selección goleó (5-0) en un partido plácido, en el que dominó de principio a fin y en el que Montse Tomé pudo, además, realizar varias pruebas. Las dudas y la crisis en las campeonas del mundo acechaba, tras los últimos resultados y el nuevo incendio, pero consiguieron evitar lo que hubiera sido otro incendio en un partido en el que sí que se volvió a ver el fútbol al que esta selección nos había acostumbrado.

Lo hicieron con goles de Claudia Pina, que regresaba dos años después con la absoluta; de Amaiur Sarriegi, de Aitana Bonmatí y de VickyLópez, on un doblete. Al descanso, la situación ya estaba más que controlada, con un 3-0 arrollador, que permitió a la seleccionadora seguir introduciendo piezas y dar descanso de cara al duelo ante Francia. En Niza sí que será un amistoso de poder a poder entre dos de las mejores selecciones del mundo, pero se llegará con otras sensaciones tras la victoria en Cartagena.

Por mucho que pueda parecer que las surcoreanas eran un rival sencillo, están entre las 20 primeras del ranking FIFA. Cierto es que la diferencia de nivel es evidente, pero las bajas condicionaban mucho a España, ya no sólo por las decisiones técnicas de Tomé, sino porque futbolistas importantes como Alexia, Athenea o Salma están lesionadas.

Esto llevó a la seleccionadora a probar con un equipo en el que la defensa era de lo más novedosa, al igual que en ataque, donde la única reconocible era Mariona. Además, también daba la alternativa a Nanclares bajo palos, conservando a Codina en el eje de la defensa, con la novedad de Pujadas como acompañante y con Shei y Ouahabi en los costados. En el centro del campo sí que se protegía con Teresa, Guijarro y Aitana, mientras que en ataque aparecían Pina y Amaiur como novedades junto a la mencionada y capitana Mariona Caldentey.

Pina vuelve a lo grande

No podía comenzar mejor el partido para las españolas. Claudia Pina, que volvía a jugar un partido con la selección absoluta tras formar parte en 2022 del grupo de 15 futbolistas que renunció a seguir siendo convocada, tardaba cuatro minutos en poner por delante al equipo nacional. Aprovechaba un centro de Mariona para llegar al segundo palo y entrar con todo, poniendo de cabeza el 1-0.

Apuntaba a ser una fiesta y, lo cierto, es que el ambiente no podía ser mejor en Cartagena, donde hubo tímidos pitos para Tomé al anunciarse el once por megafonía, pero donde la afición cumplió a lo grande, llevando en volandas a un equipo que necesitaba del calor de los suyos para reencontrarse con su fútbol y, sobre todo, con la victoria. Y comenzaron a hacerlo. Las ocasiones no paraban de sucederse ante una Corea inoperante, que no podía hacer nada ante un rodillo.

Recital de España ante Corea

Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, se resistía el gol. Por más que lo intentaban por medio de Amaiur, Mariona, Pina o Aitana, el segundo tardaba en llegar. Hasta que Guijarro entró en el área sola y cedió atrás para Amaiur Sarriegi. El disparo de primeras de la delantera txuri-urdin golpeaba en el palo y acababa dentro de la portería.

Pasada la media hora de partido, España se gustaba y, además, ganaba de forma cómoda a Corea. Y aún faltaba Aitana por aparecer. Después de jugar durante toda la primera parte con Mariona en un intercambio constante de pases, se le aparecía la oportunidad para hacer gol y no lo desaprovechaba. Fue Teresa quien metió un balón en profundidad a la Balón de Oro, que cruzó el esférico haciendo imposible que llegara la meta Kim.

Se ponía con el tercero el broche a un gran primer tiempo, dejando abierta la posibilidad de que Tomé siguiera probando piezas en la segunda parte. Eso hizo. Vicky López era la primera en saltar al césped, por Guijarro, y marcaría el cuarto de la selección española. La Golden Girl aprovechaba una mala salida de la portera en un córner para cazar el rechace y mandarlo adentro.

También ingresaban Jana Fernández, Maca Portales, Martín-Prieto, Zubieta y Bruna Vilamala. Las rotaciones no hicieron más que mantener a la Selección a pleno rendimiento sobre el área surcoreana. Todas querían aprovechar la oportunidad y encontrar su momento. Mención especial para Portales, que desbordó desde la izquierda y quiso ser protagonista, aunque no encontró ni el gol ni la asistencia.

Sí que lo encontró Vicky López. En la última jugada del partido, la jugadora del Barça aprovechó un balón en la frontal para sacarse un potente y colocado disparo con el que ponía la manita definitiva. Cinco goles que permiten coger aire a España y despejar las dudas sobre Montse Tomé tras dejar fuera a las vacas sagradas.