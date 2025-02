Ricardo Kaká y Caroline Celico dieron mucho que hablar hace unos meses. Ambos se divorciaron por sorpresa en el año 2014, una separación con muchos interrogantes sobre la que ambos han arrojado algo de luz recientemente. La ex mujer del carioca asegura que el ex futbolista se portó muy bien durante sus nueve años de matrimonio, y el que fuera jugador del Real Madrid ha contado su versión, unas declaraciones estremecedoras con las que explica lo que sintió en aquel momento.

«Hice todo lo posible para salvar mi matrimonio, pero hay algo que aprendí: no puedes obligar a alguien a quedarse contigo si ya decidió irse. En 2015, mi esposa me dijo que ya no quería estar casada. Me aferré a la idea de luchar, de demostrarle que podíamos recuperar lo que teníamos. Leí un libro que proponía un reto de 40 días para reconquistar a tu pareja; lo hice dos veces. Regalos, cartas, sorpresas inesperadas… pero al final, ella solo repetía: ‘No quiero más’», cuenta Kaká en un pódcast.

«Fue un golpe brutal. Como cristiano, el divorcio no estaba en mis planes. La Biblia dice que el matrimonio es para siempre, pero ¿Qué haces cuando la otra persona ya no quiere continuar? Luché hasta el final, hasta que entendí algo clave: el amor no se puede forzar. El amor es una elección diaria. Y si alguien deja de elegirte, debes aprender a dejar ir», añade el ex jugador del Real Madrid o del Milan, entre otros clubes.

La ex mujer del brasileño, Caroline Celico, reconoció hace unos meses que el ex futbolista se portó muy bien durante sus nueve años de matrimonio, pero se dio cuenta de que había un «problema», desvelando así el inesperado motivo de la separación. Y es que cuenta que había algo que ella no podía controlar y que acabó siendo la razón del divorcio: Kaká era «demasiado perfecto» para ella.

«Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mi», contaba Caroline Celico sin pelos en la lengua una década después del divorcio. La influencer brasileña decidió abrirse en canal y tirar de sinceridad con unas declaraciones que desataron una oleada de reacciones en las redes sociales. Multitud de usuarios critican a la ex mujer de Kaká y no entienden el motivo por el que se separó del que era su marido y padre de sus dos hijos, Isabella y Luca.