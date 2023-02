Enzo al Chelsea ¡por 121 millones!, lo más destacado de las últimas horas del mercado de fichajes

El mercado invernal de fichajes se cerró, en España, en la medianoche de este martes 31 de enero. Una jornada llena de nuevos fichajes, salidas, incorporaciones que se rompieron a última hora, alguna que otra bomba y un sinfín de rumores que nunca se llegaron a dar. El no fichaje de Isco por el Unión Berlín, la llegada de Cancelo al Bayern, el fichaje de Enzo Fernández por el Chelsea a última hora o el error en los documentos de la cesión de Ziyech al PSG fue lo más novedoso en las últimas horas.

Conociendo de antemano que el Real Madrid no acudiría al mercado invernal, todas las miradas se centraron en el Barcelona tras las declaraciones de Xavi Hernández donde afirmaba que algún refuerzo más le vendría bien al equipo. También el Atlético de Madrid tuvo bastante movimiento en las últimas horas.

El conjunto azulgrana inscribió a Gavi como jugador del primer equipo a pocas horas del cierre de mercado y le dio el 6 como nuevo dorsal para un jugador ya consolidado con Xavi. La salida de Héctor Bellerín al Sporting de Portugal se confirmó y la posible llegada de Amrabat al centro del campo no terminó por darse.

El Atlético de Madrid hizo oficial en las últimas horas la llegada de Doherty en calidad de cedido y la salida de Felipe al Nottingham Forest. Además, Fresneda se quedó en el Valladolid finalmente, Ayoze Pérez recaló en el Real Betis procedente del Leicester en calidad de cedido, Sergi Guardiola fichó por el Cádiz, y Denis Suárez y Pacheco firmaron por el Espanyol.

Una vez más, la Premier League fue la competición doméstica con mayor atractivo en las últimas horas de mercado y la que más gastó con mucha diferencia sobre el resto. Tanto en el capítulo de salidas como en el de entradas. La noticia más llamativa fue la incorporación de Enzo Fernández al Chelsea a pocos minutos del cierre de mercado por 121 millones de euros en un contrato firmado hasta 2031. Un movimiento que convirtió al ex del Benfica en el argentino más caro de la historia.

