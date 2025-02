Entrevista a Cristiano Ronaldo: «Me fui del Real Madrid porque buscaba una etapa diferente en mi vida»

Cristiano Ronaldo ha hablado sin tapujos en la entrevista en exclusiva que ha concedido a uno de sus mejores amigos, Edu Aguirre, sobre lo que ha sido su carrera deportiva, su rivalidad con Leo Messi o su paso por el Real Madrid, entre otras muchas cosas.

El futbolista luso arrancó la charla explicando cómo está disfrutando la experiencia exótica que está viviendo en Arabia Saudí: «Me está gustando mucho, me siento muy bien con mi familia aquí. Soy una persona de desafíos, de cosas nuevas. No me intimidan los grandes retos. Sabía como era la liga de aquí por los muchos portugueses que habían jugado», agregó el ex jugador del Real Madrid en el programa llamado ‘Los amigos de Edu’.

Posteriormente, el tertuliano de ‘El Chiringuito’ le preguntó a CR7 sobre qué le parece el gran crecimiento que está teniendo la Liga saudí tras su llegada a Arabia: «No pensé que iba a crecer tan rápido, pero sabía que la liga iba a ser muy top, como es ahora. La liga de Estados Unidos es peor, obvio, que la de Arabia. La gente que habla no sabe lo que dice, solo la gente que juega lo sabe».

Sobre cómo el delantero portugués consigue mantener su rutina, Cristiano recalcó que es «un compromiso y una pasión. Cada día me levanto con ganas de entrenar y jugar partidos, no es igual que antes, es un poco menos. Pero la pasión la sigo teniendo. No voy con ganas todos los días al gimnasio. Hay días que estás mejor o peor anímicamente, pero el compromiso que tengo conmigo mismo me hace ir».

Con respecto a cómo es un día con CR7, el luso dejó claro en la entrevista que sigue «disfrutando del fútbol a diario». «Me levanto, desayuno con Giorgina y hablo con ella. Voy a entrenar y vuelvo a comer. Después, recojo a los niños del colegio algunos días. Salgo a cenar de vez en cuando. Es un día normal», confesó el ex jugador del Real Madrid.

En cuanto a la fama, Cristiano destacó que cuando escucha una crítica,» por mucho que haya 100 positivas y una negativa», va a por ella. «No tengo la culpa de ser el más famoso, es parte de mi vida. No pienso en no ser famoso y que no me conozca nadie. Es algo que no es posible, soy feliz con lo que me ha tocado. Yo veo lo que es posible hace».

El futbolista portugués explicó a Edu Aguirre que es una persona tan competitiva que a veces olvido lo que ha conseguido. «Si otro estuviera en mi posición, hubiera dejado el fútbol hace 10 años. Soy diferente», afirmó CR7, quien es muy consciente de que ha cambiado el mundo del fútbol. «Cambié la idea de muchos futbolistas. He tenido muchos entrenadores en mi carrera y tengo una forma de ver el fútbol de exigencia máxima», recalcó.

«Ahora hay el debate de la cantidad de partidos, es muy difícil. Juego más en Arabia que en Europa. También hay un factor suerte para todo en la vida, pero la suerte se busca. La solución está en entrenar menos, enfocado a entrenamientos específicos. No me puedo recuperar como un chaval de 20 años», zanjó Cristiano.

Para CR7, la recuperación es tan importante como el entreno: «Si me desgasto tres horas, estoy recuperándome tres horas. Si estoy tumbado después de cenar con los niños, me pongo las botas de recuperación mientras veo un partido. Si acuesto a los niños y nos ponemos a ver una película, me conecto a otra máquina. La mujer consigue hacer dos cosas a la vez. Yo también (se ríe), estoy con las botas o la máquina mientras veo la tele».

Sobre la dieta que sigue CR7, el futbolista dice que no le cuesta: «Yo hago las cosas bien. Hay un factor psicológico. Una vez por semana, no pasa nada comer «comida mala». La rutina es la clave para todo. Si me viene mi hijo a darme una galleta, no voy a ser el padre amargado que le diga que no».

Cristiano explica por qué es el mejor futbolista de la historia

Por otro lado, el internacional portugués hizo hincapié en que la gente está «un poco pesada con los 1.000 goles, también sé que es mi culpa. Pero la gente no valora mi momento actual. No me gusta eso, las cosas tienen que pasar con naturalidad. El mejor de la historia soy yo. Los números están ahí.»

Sobre las críticas recibidas a lo largo de su carrera y las derrotas, Cristiano fue claro: «No me entra en mi servidor ahora, es gente que no me conoce, que tiene envidia… Tengo que vivir con los que me quieren, los demás no. La rabia de perder es menor ahora, pero en el campo no acepto perder. Se queda ahí, no puedo volver a casa y estar mal con mi familia. Antes era diferente, en el Madrid si fallaba un penalti, me encerraba en mi habitación, no cenaba y hablaba solo».

«Desde niño soy así, me picaba y lloraba. Mis vecinos me llamaban «el llora», porque cuando perdía, lloraba de rabia. Tengo residuos de mal comportamiento del pasado. Ahora llego a casa y mis hijas me reprochan cuando me enfado o protesto», confesó el portugués a Edu Aguirre.

Con respecto a su retirada del fútbol, Cristiano indicó al tertuliano de ‘El Chiringuito’ que todavía no se lo imagina pero ya se está preparando su futuro: «Con varias empresas, con cosas que me puedan motivar… También ayudar a la sociedad y a los jóvenes. Me gusta aprender de otros sectores. A nivel mental no lo pienso, aunque se que está cerca. Hablo mucho con Pepe y me dice que está mejor que nunca. Pienso en prolongar lo máximo hasta que no de más para estar orgulloso conmigo mismo. Llegar a los 40-42 años».

A la pregunta de si meter goles crea adicción, CR7 confesó que es «la mejor sensación del mundo». «Me encanta, sigo teniendo esa euforia. No pienso en ser entrenador, lo veo casi imposible, no me gusta. Quiero hacer cosas que no domino y me gusta aprender. Ser dueño de un club tiene más sentido, no lo descarto», destacó el luso.

Edu Aguirre aprovechó la entrevista para preguntar al astro portugués sobre la figura de Mbappé en el Real Madrid: «Hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. No puede esperar, tiene que aparecer. Si yo lo sigo haciendo, él claro que puede. A la afición del Madrid: es muy bueno, tienen que protegerlo. Le quiero mucho».

Sobre lo que ocurrió en la polémica entrega del Balón de Oro, Cristiano se mostró contundente en su respuesta: «No hay credibilidad, Vinicius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia. Con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar.

CR7 también tuvo palabras de elogio para Jude Bellingham, uno de los jugadores más en forma del fútbol mundial: «Me gusta mucho, me recuerda a Zidane. Es muy joven y tiene todo el futuro delante, va a dar mucho al Real Madrid». En relación a quién es el mejor entrenador para él, el luso recalcó que no tiene ninguno favorito: «Aprendí de todos. He tenido entrenadores muy malos. No tienen ni p*** idea del fútbol».

El astro portugués, uno de los mejores jugadores de los últimos años y de la historia del fútbol, se ha abierto en esta charla con el tertuliano de ‘El Chiringuito’ que presenta Josep Pedrerol. Y es que la confianza y la relación entre Cristiano y el periodista viene de mucho tiempo atrás. Ambos se conocen desde hace más de diez años y sus respectivas parejas también han forjado una gran amistad.

Edu Aguirre ha acompañado a CR7 en sus momentos más importantes, como recogida de galardones y múltiples victorias. Se trata de una amistad que, en definitiva, los ha convertido casi en inseparables y que ha llevado a Edu a conocer su lado más personal. El futbolista luso ha peleado durante años por ser el mejor del planeta con Leo Messi, tratando de superar al argentino y mantenerse por encima en los momentos en los que lo consiguió.

Máximo goleador de todos los tiempos

A su dilatada trayectoria futbolística, que pasó por el Sporting de Portugal, Manchester United -en dos etapas-, Real Madrid, Juventus y ahora en el Al-Nassr, se el añaden todos los récords que ha conseguido, como ser el máximo goleador de todos los tiempos, pero también de competiciones como la Champions League o a nivel de selecciones.

Durante su carrera, Cristiano no se ha cansado de marcar goles y a sus 39 años, aunque este 5 de febrero cumplirá 40, el final de su carrera ya está más cerca. Tras el Mundial de Qatar 2022, CR7 firmó un multimillonario contrato para enrolarse en las filas del Al-Nassr y fue el primero en abrir la puerta del fútbol de Arabia Saudí a las grandes estrellas del viejo continente.

En el país asiático está marcando sus últimos goles y jugando sus últimos partidos, aunque sigue compitiendo al máximo nivel con Portugal y se espera que pueda estar presente en la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.