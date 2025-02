El enganchón entre Ronaldo Nazario y Cristiano por quién ha sido mejor en la historia del fútbol

Ronaldo Nazario se ha pronunciado sobre a quién considera el mejor jugador de la historia o, mejor dicho, sobre las palabras de Cristiano Ronaldo afirmando que se considera el mejor. El que fuera delantero del Real Madrid y campeón del mundo con Brasil no tiene la misma opinión que el luso. Ha desvelado que, bajo su criterio, CR7 entra «entre los 10 mejores de la historia» pero que no sería el número uno. Además, ha dicho que «la gente tiene mucha autoestima».

Ronaldo se ha pronunciado sobre las palabras recientes de Cristiano en las que afirmaba que «el más completo» y «el mejor de la historia», por encima de Messi y Maradona. Sin embargo, el actual presidente del Valladolid ha señalado que no opina lo mismo, aunque respeta que Cristiano tenga ese punto de vista.

Ronaldo ha comenzado diciendo que no le «gusta entrar en ese tema» y ha dado su punto de vista: «No me gusta entrar en estas cosas, pero la gente tiene mucha autoestima. Yo prefiero que la gente hable de mi rendimiento, de lo que fui como jugador… no que yo tenga que hablar de mí mismo».

El que fuera delantero del Real Madrid ha dejado claro su pensamiento sobre el portugués, del que dice que tiene «una historia maravillosa». «Conquistó cosas maravillosas, anotó goles de todas las maneras y mejoró su carrera pasando de extremo a delantero. Ese cambio de posición nunca es fácil», ha reflejado el brasileño.

Ronaldo Nazario ha valorado todo lo conseguido por Cristiano Ronaldo en su carrera, pero ha destacado que no le considera el mejor. El ex delantero, considerado uno de los mejores de la historia como delantero centro, se ha pronunciado acerca de las palabras del portugués y ha dejado claro que no le metería como el mejor de todos. Sin embargo, sí que le pondría en un puesto bastante alto.

«Está entre los mejores futbolistas de la historia, pero de ahí a decir que es el mejor… La verdad es que no coincido con él. Respeto su opinión, pero yo diría que está entre los diez mejores de la historia», ha finalizado Ronaldo Nazario.

Cristiano Ronaldo se considera el mejor de la historia

Estas palabras vienen a raíz de la última entrevista a Cristiano Ronaldo. En ella, el actual jugador del Al-Nassr señaló que para él era el mejor y expuso sus argumentos.»Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón», afirmó. Esta confianza, lejos de ser arrogancia, refleja la mentalidad de un atleta que ha llevado su cuerpo y mente al límite para alcanzar la excelencia.

El portugués también destacó la importancia de su ética de trabajo y dedicación. Su enfoque en la recuperación y el cuidado físico ha sido fundamental para mantener su nivel élite a lo largo de los años. «La recuperación es tan importante como el entreno. Si me desgasto tres horas, estoy recuperándome tres horas», explicó. «Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, pie izquierdo, derecho, estoy fuerte, salto… Decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo», añadió.