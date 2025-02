Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han vuelto a dejar claro durante los últimos días que los rumores de crisis en torno a su relación no son ciertos. Ambos han proclamado su amor por el otro en las redes sociales aprovechando el Día de San Valentín, respondiendo de manera indirecta a esos continuos comentarios que se publican sobre un posible distanciamiento. Sin embargo, sobre lo que no se pronuncian es sobre la relación de la influencer con su suegra, Dolores Aveiro.

Ahora, varios usuarios de las redes sociales se han percatado que Georgina Rodríguez ha dado like a un vídeo viral que se burlaba de las suegras: «Las suegras cuando no tienen atención de sus hijos por más de tres meses», dicen las imágenes en las que se ve a una mujer tirándose por un barranco. Pero la cosa no ha quedado ahí, pues la misma cuenta ha indagado más y lo que ha encontrado es sospechoso de que ambas no se llevan bien.

Con una pequeña investigación se ha percatado de que ninguna de las dos sigue a la otra en Instagram. Algo cuanto menos extraño teniendo en cuenta que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo llevan ya casi 10 años de relación y tienen dos hijas en común, aunque el resto de pequeños son como si fueran también de la influencer, que además es muy activa en redes, por lo que no parece ser un despiste…

La relación entre Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, ha sido objeto de numerosas especulaciones y rumores a lo largo de los años. Aunque ambas han compartido momentos juntas en diversas ocasiones, la prensa ha señalado tensiones que evidencian una convivencia complicada dentro del entorno familiar del futbolista.

Desde que Georgina Rodríguez inició su relación con Cristiano en 2016, se ha rumoreado que Dolores no ha estado completamente de acuerdo con su papel en la vida de su hijo. Supuestamente, la madre del astro portugués prefería que su hijo mantuviera el control total sobre su fortuna y decisiones familiares, mientras que Georgina, al asumir un rol protagónico en la vida del jugador y en la crianza de sus hijos, habría generado cierto recelo en la matriarca.

Uno de los principales puntos de conflicto entre ambas sería la percepción de Dolores sobre la influencia de Georgina en la vida de Cristiano. Se ha dicho que la madre de CR7 cree que la modelo española tiene un gran poder sobre su hijo, lo que habría reducido su propia influencia en la familia. Además, diversos medios portugueses han afirmado que Dolores sospecha que Georgina está más interesada en el dinero y la fama que en la felicidad de Cristiano, algo con lo que su hijo no debe estar nada de acuerdo.

Las celebraciones familiares también han sido un punto de fricción. En varias ocasiones, los medios han notado la ausencia de Dolores Aveiro en eventos importantes organizados por Georgina y Cristiano, lo que ha reforzado los rumores de un distanciamiento. En particular, se ha hablado de una notable falta de interacción entre ambas en redes sociales, lo que muchos interpretan como una señal de la tensión existente.

A pesar de todos estos rumores, ni Georgina ni Dolores han hecho declaraciones públicas confirmando un conflicto. Sin embargo, el hecho de que sigan surgiendo noticias sobre su mala relación indica que, al menos, existe una convivencia complicada. En ocasiones, Cristiano ha intentado mostrar una imagen de armonía familiar, pero los detalles que emergen sugieren que las tensiones persisten.