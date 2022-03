Conmoción absoluta en Estados Unidos y también en el mundo del fútbol a nivel mundial tras conocerse la terrible noticia del fallecimiento de Katie Meyer, portera del equipo de fútbol femenino de Stanford, que fue encontrada muerta en una residencia del campus según ha informado la propia Universidad hace unas horas.

Ni la institución ni el equipo en el que jugaba ha proporcionado la causa oficial de la muerte, que ya está siendo investigada por el Departamento del Sheriff del condado de Santa Clara (California), aunque varias informaciones hablan de un supuesto suicidio. Meyer, de 22 años y capitana del equipo, se dio a conocer sobre todo en 2019 cuando sus paradas fueron claves para que la Universidad de Stanford se proclamara campeona de la Liga Universitaria, la NCAA, y estaba llamada a ser una de las estrellas de la selección femenina de Estados Unidos.

Can never forget this big mood 🤫🔑 pic.twitter.com/PUCkSxAYxR

— ESPN FC (@ESPNFC) April 4, 2020